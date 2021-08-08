بدء تسليم 686 وحدة سكنية بمشروع بلووم هايتس في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بلووم القابضة للتطوير العقاري اكتمال مشروع «بلووم هايتس» في قرية «الجميرا سيركل» في دبي. وحاز برجا مشروع بلووم هايتس مؤخراً على شهادة الإنجاز، لتبدأ شركة بلووم القابضة بتسليم الوحدات السكنية للملاك.

ويقع مشروع بلووم هايتس في قلب قرية «الجميرا سيركل». ويضم برجا بلووم هايتس 686 شقة سكنية تتراوح ما بين الاستوديوهات والشقق المكونة من 3 غرف نوم إضافة إلى عدد من وحدات التجزئة. كما يضم المشروع مرافق متنوعة تشمل حوضين للسباحة، ومنطقة لعب للأطفال، ومساراً للركض، ومركز لياقة بدنية حديثاً، وقاعة متعددة الاستخدامات و6 محلات بيع بالتجزئة. كانت الشركة أعلنت مؤخراً تسليم أبراج بلووم تاورز في دبي، وأطلقت مشروع الضي في أبوظبي.

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