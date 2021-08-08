الإمارات وباربادوس نحو "دبلوماسية التكنولوجيا"

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أعلن أول سفير باربادوس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطط لتعزيز العلاقات بين العاصمتين بريدج-تاون وأبوظبي بما يتجاوز مجالات التعاون التقليدية. وقد أشار السفير غابرييل عابد، وهو أيضاً مؤسس مشارك لشركة Bitt المالية الرقمية، إلى أنه سيطلق "دبلوماسية التكنولوجيا" بين البلدين.

ونقلاً عن صحيفة "باربادوس توداي"، أوضح عابد أن الإمارات رائدة بالفعل في مجال التكنولوجيا والعالم الرقمي. وبهذا الأساس القوي في الجانب الرقمي، تطلق بربادوس ما أسماه السفير "دبلوماسية التكنولوجيا"-وهو بحسب منظوره الخاص يجسد مستقبل الدبلوماسية- بغية مد جسور تكنولوجية بين الدول، كما أن باربادوس والإمارات تعملان يدا بيد حالياً في هذا الصدد.

وأضاف السفير غابرييل عابد أنه وبصفته أحد الشخصيات الرائدة في مجال العملات الرقمية، فإن دبلوماسية التكنولوجيا مستوحاة "من شغفه بتقنية البلوك تشين".

مؤخراً، بدأ غابرييل عابد مهامه الرسمية بدولة الإمارات بعد تعيينه سفيراً لباربادوس في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الخطوة تفويض يقبله بكل تواضع، معرباً عن امتنانه لرئيسة وزراء بربادوس، ميا أمور موتلي، والسيناتور الدكتور جيروم والكوت، وزير الخارجية والتجارة الخارجية، لإتاحة الفرصة لسعادته لتحقيق التقدم المستمر لبلاده من خلال هذا المنصب الأخير.

في هذا الصدد، أوضح عابد وجود احتمالات لا حصر لها لتحقيق الفائدة بين الجانبين، أبعد من التجارة والاستثمار. إذ تتمتع دولة الإمارات بمكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله. كما أن احتمالات ومجالات التعاون لا حصر لها، والمستقبل بفرص كثيرة لإيجاد اتصال قوي ومنافع متبادلة ثنائياً، بما يتجاوز التجارة والاستثمار العالميين. مضيئاً السفير الباربادوسي على تطلعات بلاده لنقل المعرفة ودعم الأهداف الوطنية والمستدامة.

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