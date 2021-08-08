"هوت باك" الدولية : الإمارات توفر بيئة داعمة لاستقطاب وتحفيز المستثمرين

المصدر: البيان

أكد مستثمر هندي أن الإمارات تعمل على استقطاب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشاريع ومنحها كل الفرص للنجاح والنمو من خلال توفير بيئة داعمة لأنشطتهم بجانب حرصها على الاحتفاظ بصدارتها للمنطقة على صعيد مستوى التطور في البنية التحتية ما يؤهلها في الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها المركز الإقليمى الأول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزايا للمستثمرين لا يمكن منافستها في ظل ما تتمتع به من مقومات وإمكانيات تجعلها قادرة على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والنوعية العالمية.

وقال المستثمر ورجل الأعمال الهندي عبدالجبار بى بى المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة " هوت باك " الدولية المتخصصة في مجال وتصنيع وتوزيع حلول التغليف ومقرها الإقليمي دبي : " لدينا ثقة كبيرة كمستثمرين بالرؤية الاقتصادية والسياسية الثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة ، وغالبية القطاعات في الإمارات تظهر نموا إيجابيا كل عام بجانب دخول لاعبين جدد في السوق ، فالعديد من رواد الأعمال والمستثمرين محليا وعالميا يتدفقون على إمارات الدولة للتوسع بأعمالهم في المنطقة والعالم انطلاقا من الإمارات".

وأضاف - في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام " - أن التشريعات والقوانين التي سنتها الإمارات ستعطي دافعا قويا للمستثمرين المواطنين والأجانب للمساهمة في تعزيز الاستثمار بالقطاع الصناعي من خلال استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وثمن قرارات الدولة التي تهدف إلى تقدير والاعتراف بالكوادر البشرية المتميزة والمستثمرين الأكفاء والمؤهلين ورواد الأعمال المبتكرين من مختلف أنحاء العالم ، مؤكدا أن هذه التشريعات والقوانين من شأنها أن ترتقى بمكانة الإمارات بوصفها اقتصادا قائما على المعرفة ويضعها ضمن الوجهات الأكثر استقطابا للعمالة الماهرة والمستثمرين .

وأشار إلى أن الإمارات أصبحت من الدول المتصدرة في كثير من المؤشرات العالمية ، ولم تكتف قيادتها الرشيدة بذلك ، بل تتطلع لتصدر كل هذه المؤشرات كونها تستقطب أيضا كل المهتمين بالإبداع والتغير والتفوق بما فيها من أسلوب حياة متميز بالانفتاح وقبول الغير والتسامح .

وأشاد بما توفره المناطق الحرة في الدولة من تسهيلات تتعلق بالخدمات المتطورة التي وفرتها الحكومات المحلية كالإيجارات المنخفضة والكهرباء والماء والمواقع المتميزة التي تقع بالقرب من منافذ الدولة الخارجية ، وتوفير خدمات الاتصالات والطرق المتطورة ووسائل النقل والشحن البرى والبحرى والخدمات الاجتماعية للعمالة بتلك المناطق والتسهيلات الإدارية والفنية الأخرى ووجود شركات الشحن والتأمين ومكاتب لشركات الطيران .

وأكد عبدالجبار بى بى أن كلمة السر في نجاحه ومجموعته التجارية هى دولة الإمارات أرض الفرص والخير والعطاء والتسامح التي تسهل عملية الاستثمار وتسهم في إعداد البيئة الداعمة لجميع رواد الأعمال والشركات والمستثمرين لبلوغ طموحات ونجاحات أكبر للأفراد من كل الجنسيات.

وأشاد بمنح القيادة الرشيدة الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب والتي ستمكنهم وعائلاتهم من الحصول على إقامة طويلة لمدة 10 سنوات وتوفر الاستقرار الأسري والراحة النفسية لهم.

ولفت عبدالجبار بى بى إلى أن مجموعة " هوت باك " الدولية تأسست عام 1995 بمقرها الإقليمي بمجمع دبي للاستثمار ، وتنتشر عملياتها اليوم في 12 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وشمال أفريقيا واستراليا ، وذلك انطلاقا من دولة الإمارات ، وتمتلك المجموعة 34 مركزا حصريا للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 3500 منتج متخصص وتخطط لتوسيع شبكة فروعها الى أكثر من 100 مركز بحلول 2030 والمجموعة تعد أحد الشركات المتخصصة في الإنتاج والبيع بالجملة لمواد تجهيز الأطعمة النوعية وتمتلك وحدتي تصنيع في أم القيوين والشارقة وحصلت على جائزة دبى للصناعات الذكية عام 2020 وتعتبر رائدة في مجال تصنيع وتوزيع حلول التغليف بالشرق الأوسط .

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