"بنك الإمارات دبي الوطني" يحصد اثنتين من الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2021"

المصدر: البيان

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اثنتين من الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع جوائز “يوروموني للتميز 2021”. وحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على لقب "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" للعام السابع على التوالي. كما حصل على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط"، مؤكداً على مكانته الريادية في قطاع الخدمات المصرفية الذي يشهد منافسة عالية في المنطقة.

وتلقى بنك الإمارات دبي الوطني إشادة واسعة، نظير تركيزه المتواصل على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية التي تكفل حصول العملاء على تجارب مصرفية سلسة وخالية من المتاعب، الأمر الذي يعزز من مكانته باعتباره البنك المفضل للعملاء والموظفين والمساهمين.

وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجوائز، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يشرفنا الفوز مجدداً بلقبين مميزين خلال حفل توزيع جوائز ’يوروموني‘ المرموقة لهذا العام. وعلى الرغم من التحديات الناتجة عن تفشي جائحة ’كوفيد-19‘وتأثيرها على حياة الأفراد ونشاط الاقتصاد بشكل عام، نجحنا في بنك الإمارات دبي الوطني بالمضي قدماً في تقديم خدمات مصرفية دون انقطاع للعملاء والشركات، وذلك بفضل بنيتنا التحتية الرقمية الرائدة وفلسفتنا التي تضع العملاء دائماً في المقام الأول".

وأضاف نيلسون: " أثبت بنك الإمارات دبي الوطني على مدار السنين قدرته العالية على الاستمرار بتقديم الابتكارات السباقة وتقديم خبراته الرقمية لتزويد العملاء في المنطقة بتجربة مصرفية استثنائية بكل المقاييس. وبهذا يمثل الحصول على هذه الجوائز العالمية مدعاة فخر كبير بالنسبة لنا وتكريماً متميزاً لتفانينا الدائم وجهودنا الحثيثة، ويؤكد أيضاً على سمعتنا كبنك قائم على الابتكار يركز على تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء".

وتجدر الإشارة إلى أن تكريم بنك الإمارات دبي الوطني بهذه الجوائز يأتي في أعقاب سلسلة من الجوائز التي كرّمت أداءه المتميز. فقد حصد البنك في وقت سابق من العام الجاري تكريماً من قبل مجلة "ذا بانكر" نظراً لجهوده في الاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19 ونهجه الرائد في الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث فاز بلقب "بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020" للعام السادس، و"بنك العام في الشرق الأوسط 2020" للمرة الثالثة.



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