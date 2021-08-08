عبد الله المزروعي رئيساً لاتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات

اختار مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، عبد الله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيساً لاتحاد الغرف، وعبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة الشارقة، نائباً للرئيس، للدورة 2021-2024، وذلك خلال اجتماعه الـ 101، الذي عقد بمقر غرفة دبي. وتم خلال الاجتماع، تسمية أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، والذي ضم في عضويته كلاً من الرئيس ونائبه، وعبد الله بن محمد المويجعي رئيس غرفة عجمان، ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة، وفيصل جمعة خلفان بالهول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، فضلاً عن مناقشة التحضيرات الخاصة لغرف الإمارات، ممثلة بغرفة دبي كشريك رئيس لفعاليات قطاع الأعمال في إكسبو 2020 دبي، والتحديات الخاصة بالأسواق المستقبلية لقطاع الأعمال. واطّلع المجلس على منصة إشعار، الخاصة باستشعار التحديات التي تواجه بعض قطاعات الأعمال بالدولة، وعلى مشروع برنامج استكشاف فرص التصدير، التابع لمركز التجارة العالمي. (دبي- البيان)

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