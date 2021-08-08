موانئ أبوظبي تحدّث شبكة الغاز فى مناطق تابعة لـ«زونزكورب»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت موانئ أبوظبي عن إطلاق مشروع تحديث شبكة الغاز في أرجاء المناطق التابعة للشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» التابعة لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، وأحد أكبر مطوري المناطق الصناعية والاقتصادية في الإمارات.

يأتي إطلاق هذا المشروع الكبير في إطار الجهود المبذولة لضمان تزويد المتعاملين بإمدادات الغاز دون انقطاع ووفق أعلى درجات السلامة والأمان.

ومن المقرّر تحديث النظام في شبكة توزيع الغاز على مدى الأشهر القادمة، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة ومستمرة للمنطقة تهدف إلى الحدّ من المخاطر من خلال حماية مرافق متعاملي «زونزكورب» الذين يزيد عددهم على 700 شركة صناعية عاملة في مدينة أبوظبي الصناعية «أيكاد»، وضمان التدفق المستمر للغاز إلى هذه الشركات.

ومن المتوقع أن يحصل المتعاملون عند الانتهاء من أعمال المشروع على إمدادات الغاز عبر شبكة متطورة تعتمد في عملها على البيانات، وعلى أنظمة تزودهم بتفاصيل الاستهلاك وتحليلاته، ويضمن هذا التحديث كفاءة أعلى في استخدام الطاقة بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية المتبعة في مجالات السلامة والصيانة.

وقال عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي إن تحديث شبكة الغاز يأتي ضمن خطة تطوير واسعة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية على امتداد المناطق التابعة لنا وفق أعلى المعايير.

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