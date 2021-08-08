«انتربرينور»: دبي توظّف التقنية في تمكين حركة التجارة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «انتربرينور» الأمريكية أن الإمارات، وخاصة دبي، توظف التقنية الحديثة، وأدواتها ومُنتجاتها في دفع حركة التجارة وتمكين المشروعات التجارية.

ونشرت المجلة تقريراً على موقعها عن الاستفادة من التقنية عبر الإمارات في تمكين التجارة وتعزيز فرص نجاح الأعمال التجارية، مع التركيز بصفة خاصة على تجربة دبي في هذا الشأن، ذلك أن تفشي جائحة «كوفيد 19» قد أظهر للمشروعات التجارية في دبي أهمية التقنية في تمكينها وتزويدها المزيد من الفرص للنجاح. واستعرض التقرير تجربة «غرفة دبي» في توظيف التقنية لتمكين المشروعات التجارية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة.

وأوضح أن «غرفة دبي» لم تنتظر أو تهدر كثيراً من الوقت في سرعة التحرك لمساندة الكيانات التجارية الصغيرة والمتوسطة بدبي في مواجهة الجائحة وتداعياتها، فسرعان ما أعلنت في أبريل 2020، عن مبادرة تتمثل بـ«مُلتقى الأعمال» وهي منصة معلوماتية تهدف إلى مساعدة قطاع الأعمال بدبي على التغلب على تداعيات الجائحة، وذلك من خلال تزويد شركاته المساعدات المعلوماتية والتقنية التي تحتاجها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز