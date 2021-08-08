اليوم تفعيل دخول الإمارات إلى قائمة بريطانيا الصفراء

المصدر: دبي - البيان

يبدأ اليوم سريان قرار رفع دولة الإمارات من قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة لتصبح في القائمة الصفراء، وبموجب هذا القرار سيعفى المسافر من الدولة إلى المملكة المتحدة من الحجر الفندقي لمدة 10 أيام.

وبدأت الناقلات الوطنية بتسجل ارتفاع ملحوظ في حجوزات السفر إلى المملكة المتحدة بالتزامن مع تعزيز رحلاتها لمواكبة ارتفاع الطلب، حيث تستأنف طيران الإمارات خدمة الركاب إلى غلاسكو في المملكة المتحدة، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، وباستخدام طائرات «بوينغ 777-200LR» بتقسيم درجتي رجال الأعمال والسياحية. واعتباراً من 11 أغسطس الجاري، سوف تغادر رحلة الناقلة «ئي كيه 27» من دبي أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة، الساعة 7:50 صباحاً، لتصل إلى مطار غلاسكو الدولي الساعة 12:45 ظهراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 28»، فتقلع من غلاسكو الساعة 2:45 بعد ظهر الأيام ذاتها، لتحط في مطار دبي الدولي الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي). وسوف تصبح الخدمة يومية اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ومن جانبها تستأنف اليوم الاتحاد للطيران رحلات المسافرين إلى لندن ومانشستر. وتم جدولة الرحلات اليومية الثلاث إلى لندن هيثرو لتوفر للضيوف مزيداً من الخيارات الملائمة عند المغادرة والوصول، وستتم خدمة جميع الرحلات الـ28 الأسبوعية بين أبوظبي والمملكة المتحدة عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر.

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