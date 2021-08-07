صندوق النقد: الإمارات تحقق تقدماً لافتاً في مقايضة العملات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي، أن الإمارات تحقق تقدماً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، في ما يتعلق بإبرام اتفاقيات مقايضة العملات مع دول أخرى.

وأفاد تقرير للصندوق، بأن الإمارات تقود دول الخليج العربي في تحقيق التقدم على صعيد إبرام الاتفاقيات الثنائية لمقايضة العملات. وأضاف أن عام 2019 شهد قبل نهايته، إبرام الإمارات لاتفاقيتين من هذه النوعية، إحداهما مع الهند، والأخرى مع كوريا الجنوبية.

وأوضح أن المقصود بالاتفاقية الثنائية لمقايضة العملات، اتفاقية يبرمها المصرف المركزي في دولةٍ ما، مع نظيره في دولة أخرى، بُغية الحفاظ على إمداد كافٍ من عملات الدولة الأخرى بسعر الصرف الحالي. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تسري على الإقراض بين المصرفين المركزيين، اللذين أبرماها في حالة الإقراض لليلة واحدة، والإقراض قصير الأجل فقط.

وتوقع التقرير أن تشهد هذه الاتفاقيات، مزيداً من الازدهار في كافة أنحاء العالم، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الجديدة، التي فرضها تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأصدر الصندوق أمس، ورقة عمل بعنوان «تطور الاتفاقيات الثنائية لمقايضة العملات»، كتقرير يرصد التقدم الذي حققته مختلف دول العالم على صعيد إبرام هذه النوعية من الاتفاقيات، والتي تُعد بمثابة آلية مصرفية جديدة، لجأت إليها الدول خلال العقدين الأخيرين، وتحديداً بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك في مسعى منها لتخفيف الضغط على أسواق التمويل بالدولار الأمريكي.

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