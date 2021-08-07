«سيدات أبوظبي» ينظّم ورشة تعريفية حول منصة التسوق الإماراتية «مول 2071»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي -عبر تقنية الاتصال المرئي- ورشة عمل تعريفية حول منصة التسوق الإماراتية «مول 2071»، وذلك بحضور ومشاركة عدد من سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات على مستوى المنطقة.

ويأتي تنظيم الورشة التعريفية ضمن سلسلة الورش والمبادرات التطويرية التي ينفذها المجلس بشكل دائم في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024، وتعزيزاً لوعي سيدات الأعمال بكافة الفرص السانحة لتطوير أعمالهن، إضافة إلى التوسع في منافذ التسويق لمنتجات الرخص المنزلية، وتعزيز فرص النمو.

العروض الخاصة

وتناولت الدكتورة مريم سليمان - المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة مول 2071؛ خلال حديثها عدداً من المحاور الهامة خلال الورشة، والتي تنوعت ما بين التعريف بأهم مميزات التجارة الإلكترونية عبر منصة مول 2071، إضافة إلى العروض الخاصة التي توفرها المنصة لسيدات الأعمال عند التسجيل كـبائع، علاوةً على تسليطها الضوء على الفرصة الاستثمارية المتاحة في منصة 2071 مول، وغيرها.

كما أوضحت كيفية المساهمة لامتلاك حصص سوقية/أسهم في مول 2071 والذي يحقق نمواً متزايداً وإنجازات رائدة منذ إطلاقه في نهاية 2019 مشيدةً بتزايد حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خصوصاً بعد أزمة «كورونا» وما خلفته من نمو مطرد لقطاع التجارة الإلكترونية.

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