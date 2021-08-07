«أساس العقارية» تطلق مبيعات «أراضي الطي» السكني التجاري

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، مبيعات مشروع «أراضي الطي» السكني التجاري، في موقع متميز بالشارقة، على امتداد الواجهة الرئيسة لشارع مليحة – كلباء، مقابل منطقة السيوح السكنية، بالقرب من دبي، وشارعي الإمارات والذيد.

يوفر مشروع «أراضي الطي»، فرصاً استثمارية متميّزة بأسعار تنافسية، تبدأ من 250 ألف درهم للأراضي السكنية و525 ألف درهم للأراضي التجارية، مع ميزة البناء لأرضي وطابقين في الأراضي السكنية والتجارية، بالإضافة إلى التملك الحر في المشروع لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجميع الجنسيات العربية.

تسهيلات تمويلية

وأكد المهندس أحمد الأميري، المدير العام لأساس العقارية، أن مشروع «أراضي الطي» السكني التجاري، يوفر للمواطنين والخليجيين والعرب من جميع الجنسيات، خيارات واسعة لامتلاك أراضٍ سكنية وتجارية في موقع استراتيجي، وبأسعار تنافسية، إضافة إلى تسهيلات تمويلية مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي.

وأشار الأميري إلى أن مخطط مشروع «أراضي الطي» يوفر مساحات تتوافق مع متطلبات السوق العقاري ورغبات المستثمرين، إذ إن الإقبال على شراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة يتفوق على شراء الأراضي ذات المساحات الكبيرة، ويتركز معظم الطلب في السوق العقاري على المساحات الصغيرة ومتوسطة المساحة، إذ تعد أسعارها في متناول فئة كبيرة من المستثمرين والمشترين.

وأضاف: «يشهد السوق العقاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات نمواً ملحوظاً، ويعد من أكثر الأسواق الإقليمية جدوى من ناحية العوائد، وسنواصل العمل على إطلاق المزيد من الوحدات والأراضي السكنية والتجارية لتلبية الطلب وإتاحة المجال أمام المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الفرص».

أسعار تنافسية

وكشفت الشركة عن أسعار القدم المربعة في مخطط مشروع أراضي الطي السكني التجاري، إذ حددت أسعار الأراضي السكنية بـ100 درهم للقدم المربعة في حين حددت أسعار الأراضي التجارية بـ120 درهماً للقدم المربعة، وفي ما يتعلق بالمساحات في وحدات المشروع فقد أوضحت شركة أساس العقارية أن مساحات الأراضي السكنية تتراوح من 2,500 وحتى 3,000 قدم مربعة، في حين تتراوح مساحات الأراضي التجارية في المشروع من 4,375 وحتى 9,000 قدم مربعة.

وقامت الشركة بتوفير فريق متخصص لاستقبال الراغبين في الشراء وتزويدهم المعلومات الخاصة بمميزات المشروع، والمساحات والأسئلة الفنية كافة في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع وذلك في المقر الرئيس لشركة أساس العقارية على شارع مليحة في إمارة الشارقة.

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