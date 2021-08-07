ناطحة سحاب جديدة تلتحق بشارع الشيخ زايد

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

ودّع مبنى تجاري مكون من 5 طوابق، موقعه في شارع الشيخ زايد ليفسح المجال أمام ناطحة سحاب جديدة متعددة الاستخدامات وتتكون من 80 طابقا ويصل ارتفاعها الى 250 مترا طبقا لمصادر البيان الاقتصادي. ويعد المبنى القديم الذي جرى هدمه حديثا، ثاني المباني التي يجري هدمها مؤخرا بعد هدم "برج سيتي تاور 1 " الشهير في شارع الشيخ زايد وضمّ 16 طابقا لتحل محله ناطحة سحاب من 83 طابقا. ويعكس هدم المباني ذات الارتفاعات المنخفضة وتشييد ناطحات سحاب جديدة على ارتفاعات شاهقة مؤشر واضح على تصاعد الطلب في شارع الشيخ زايد التي تزينه ايقونات معمارية فريدة على جانبيها ويعد أطول وأهم الطرق في الدولة ونقطة جذب لكبريات الشركات العالمية.

واوضحت المصادر أن شركة " التا ديفلومبنت" مالكة ومطورة المشروع قد ارست عقد البناء الرئيس على شركة "فجر دبي للإنشاءات المتميزة" فيما أوكلت الى شركة " أكسس" أعمال الاستشارات الهندسية للمشروع الذي يقع مباشرة قبالة برج خليفة الأعلى في العالم والى جوار برج وصل الذي يجري تشييده بأطول واجهة سيراميك في العالم.

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