«الروح الإيجابية».. فعاليات توعوية وترفيهية في «عالم مدهش»

المصدر: (دبي- البيان)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي عبر مبادرة «الروح الإيجابية»، مشاركتها في عالم مدهش، ضمن مفاجآت صيف دبي، بتقديمها باقة متميزة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التوعوية والترفيهية للأطفال، إلى جانب المسابقات الثقافية.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، إن مشاركة «الروح الإيجابية» في عالم مدهش يعزز نشر أهدافها الرامية إلى توعية النشء بقيمها المجتمعية كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، إضافة إلى ترسيخ مجموعة من المفاهيم والرسائل التوعوية المختصة بحقوق الطفل، ضمن أجواء ترفيهية تعليمية ممتعة.

وأكد أن شرطة دبي تحرص من خلال مشاركتها على توفير تجربة ثرية للأطفال مليئة بالتجارب المتفرّدة، التي تساعدهم على التعلّم، وتكسبهم في الوقت ذاته المعرفة الأمنية المجتمعية المطلوبة من خلال الأنشطة والفعاليات والشخصيات الشرطية المشاركة، وهو ما يدعم توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في توفير بيئة آمنة قوامها جيل واعٍ بحقوقه وواجباته قادر على التعامل مع التحديات المستقبلية والانخراط بإيجابية في محيطه المدرسي والاجتماعي.

بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة «الروح الإيجابية» أن مشاركة شرطة دبي تتضمن التوعية بحملاتها المرورية والأمنية والجنائية، منها ورشة توعوية عن الجرائم الإلكترونية، حملة التوعية للاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ، وللحالات غير الطارئة الاتصال على الرقم 901، منوهة بحرصهم على تقديم معلومات وفق أسلوب ترفيهي للأطفال من خلال مشاركة الشرطية آمنة والشرطي منصور، وتقديم عروض مختلفة منها عرض للكلاب البوليسية، وتنفيذ جولات افتراضية لمتحف شرطة دبي، ودورة في لغة الإشارة لأصحاب الهمم، ومرسم حر لأصحاب الهمم، وفرقة موسيقية للأطفال، وتمارين للروح الإيجابية.

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