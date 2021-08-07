النتائج تعزز مكاسب الأسهم والسيولة تتجاوز 7.4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وأغلقت في المنطقة الخضراء، حيث واصل مؤشر سوق دبي الصعود على مدار 6 جلسات متوالية، ليصل إلى 2820 نقطة، كما عاود سوق أبوظبي الصعود من جديد، ليغلق عند 7419 نقطة بدعم صعود القطاعات القيادية في ظل النتائج الإيجابية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 7.4 مليارات درهم الأسبوع الماضي منها 6.562 مليارات في أبوظبي ونحو 882 مليوناً في دبي، وجرى تداول 2.2 مليار سهم موزعة بواقع 1.7 مليار في أبوظبي، و466 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 42 ألف صفقة.

نتائج إيجابية

وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» أن أسواق الإمارات تمكنت مرة أخرى من إغلاق تداولات الأسبوع مرتفعة في ظل النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول من العام 2021، التي جاءت أفضل من التوقعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن معاودة فتح الأنشطة التجارية والتخفيف من القيود على حركة السفر وتسارع وتيرة التطعيم أسهمت في زيادة الشعور الإيجابي للمستثمرين، إضافة إلى الدعم الحكومي القوي للنهوض بالاقتصاد ودعم جميع قطاعات السوق والإدارة القوية للسيطرة على آثار انتشار فيروس «كورونا»، الأمر الذي يجذب المستثمرين على المدى الطويل.

وأضاف أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي توقع أن تعود الإمارات إلى مسار النمو العام الجاري عند نسبة 1.2% وأن يتسارع المعدل في العامين 2022 و2023 إلى 2.5%.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 2% ليغلق عند 2820 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم ارتفاع قطاع العقار 2.45% مع صعود «إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار للتطوير» 1.07%، و«إعمار مولز» 4.7% و«ديار» 3.5%، بينما تراجع «الاتحاد العقارية» 0.4%، واستقر «داماك» من دون تغير يذكر، وصعد قطاع البنوك 2.15% مع صعود «دبي الإسلامي» 5% واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغير يذكر.

كما صعد قطاع الاستثمار1.7% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 3%، وبينما تراجع «شعاع كابيتال» 1.3% و«سوق دبي المالي» 1.8%. وصعد قطاع النقل 1.7% مع ارتفاع «أرامكس» 2% و«العربية للطيران» 1.5%، بينما هبط «الخليج للملاحة» 1%، كما صعد قطاع الخدمات 2.4%

وتصدّر «دبي الإسلامي» النشاط، مستقطباً 272 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 206 ملايين درهم، ثم «دبي للاستثمار» 47.5 مليون درهم، وحقق سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» أكبر ارتفاع بنسبة 21.7%، تلاه «دبي الوطنية للتأمين» 10%، ثم «بنك دبي الإسلامي» 5%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.6%.

سوق أبوظبي

فيما صعد سوق أبوظبي 1.4% ليغلق عند 7419 نقطة بدعم صعود قطاع البنوك 0.6% بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 3.13% و«أبوظبي الإسلامي» 0.36%، كما صعد العقار 4.6% بصعود «الدار» 5.04%.

بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.7%، وارتفع قطاع الاتصالات 5% مع صعود سهم «اتصالات» بالقيمة نفسها، بينما تراجع سهم «الياه سات» 3.2%، كما صعدت أسهم قطاعي الصناعة 5.68% والخدمات 0.85 %.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.51% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.45% و«ألفا ظبي» 1.4% و«إشراق» 7.7%، بينما صعد «الواحة كابيتال» 13.6%. كما هبط قطاع الطاقة 0.06 % بتراجع «طاقة» 3.8%، بينما صعد «أدنوك للتوزيع» 0.46% و«دانة غاز» 0.34.3%.

وتصدّر النشاط «العالمية القابضة»، جاذباً 1.47 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» مستقطباً 1.39 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.31 مليار درهم.

وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 24%، تلاه «الوطنية للتكافل» بنسبة 15%، ثم «الواحة كابيتال» 14%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 22.7%، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 21.5%.

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