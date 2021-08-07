%167 نمو أرباح «إشراق» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت شركة إشراق للاستثمار «إشراق»، صافي أرباح للنصف الأول من العام الجاري، بلغ 17.95 مليون درهم، بزيادة 167.25% مقارنة بالنصف الأول 2020.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة لجائحة «كوفيد 19»، سجلت «إشراق» دخلاً تشغيلياً نصفياً بواقع 10.20 ملايين درهم، بزيادة 9.58% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة مكاسب بقيمة 15.36 مليون درهم من استثماراتها، لاسيما في القطاعين المالي والتقني.

وفي الوقت نفسه، عادت أعمال التأجير والضيافة إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذ حققت أصول الشركة في مركز دبي المالي العالمي و«نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 97% و96% على التوالي؛ بفضل استراتيجية التأجير الاستباقية والمرنة التي تنتهجها الشركة.

أما على صعيد مشروعات التطوير العقاري، حصل «مارينا رايز»، أول مشروع متعدّد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم، على شهادة إتمام البناء من بلدية أبوظبي، إذ بدأت «إشراق» بتأجير وحداته. ويعد استكمال هذا المشروع خطوة مهمة نحو تسييل محفظة أراضي الشركة وتحسين صافي أرباحها.

وكانت الشركة قد نجحت في التحول إلى الربحية وتحقيق نمو كبير بفضل استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة وبدأ بتنفيذها مطلع عام 2019. ويرى مجلس الإدارة أن الشركة باتت بوضع جيد يمكّنها من خفض رأس المال لتحقيق صافي احتياطي إيجابي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة.

وسيعود ذاك بالفائدة على المساهمين، حيث ستتمكن الشركة من استخدام الأرباح المستقبلية لدفع حصص أرباح الأسهم إلى المساهمين. ولن يكون لخطة خفض رأس المال المقترحة أي تأثير على صافي حقوق ملكية «إشراق».

تقدّم كبير

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق»: «سعداء جداً بالتقدّم الكبير الذي أحرزناه على مختلف الصُعُد، سواء لناحية زيادة ربحيتنا واستثماراتنا من خلال استراتيجية التنويع أو استكمال أول مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات في موعده المقرر. وسوف نواصل الالتزام خلال النصف الثاني من العام بخلق القيمة لمساهمينا من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية وتعزيز ميزانيتنا العمومية».

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