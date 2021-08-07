«المفاجآت» تنعش صيف دبي بأجمل العروض والصفقات

المصدر: دبي – البيان

واصلت المحلات التجارية تقديم عروضها الصيفية المميزة على هامش فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي 2021، والتي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث أطلقت العديد من العروض الترويجية بتخفيضات سعرية تصل إلى 75 % على باقة مختارة من السلع والمنتجات لإهداء المتسوقين من سكان دبي وزوارها أفضل العروض وأجمل الصفقات.

واستغلت المحلات والعلامات التجارية المشاركة في الحدث عطلة نهاية الأسبوع وإقبال الزوار على التسوق، حيث تشهد المراكز التجارية تدفقاً كبيراً من الزوار أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع في طرح الخصومات، فضلاً عن تقديم باقة من الفعاليات الترفيهية والمسابقات والجوائز النقدية والعينية وقسائم الشراء المجانية للفائزين من سعداء الحظ في السحوبات التي تجريها مجموعة مراكز التسوق في دبي طوال فترة إقامة «صيف دبي»، حيث يمكن للمشترين تقديم قسائم الشراء لدخول في السحوبات التي تهدي سعداء الحظ أفضل تجربة تسوق.

وتمنح مفاجآت صيف دبي سكان الإمارة وزوارها الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رائعة في مفاجآت صيف دبي، وذلك من خلال أفضل صفقات التسوق وفعاليات الترفيه العائلي وغيرها الكثير من المفاجآت والفعاليات الترفيهية التي تعمل على إسعاد زوار الوجهات الشهيرة في المدينة ضمن برنامج حافل في عطلة نهاية الأسبوع التي تختتم اليوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز