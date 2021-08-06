«موديز»: «موانئ دبي» تمتلك أعمالاً متنوعة وسيولة جيدة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن مجموعة موانئ دبي العالمية المحدودة تمتلك عمليات متنوعة في عدد كبير من موانئ العالم، كما تتمتع بقدر جيد من السيولة.

وأعلنت «موديز» أمس إتمام مراجعتها الدورية لأحدث تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل للمجموعة وأصدرت تقريراً يتضمن المراجعة الدورية، إلا أنها أكدت أن هذا التقرير لا يُمثل تصنيفاً ائتمانياً للمجموعة في حد ذاته.

وأوضحت «موديز» أن تنوّع الأعمال العالمية وتوافر قدر جيد من السيولة من أبرز العوامل التي تدعم آخر تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة «موانئ دبي»، وهو «Baa3».

وأضافت أن ثمة عوامل أخرى تدعم التصنيف، ومنها اتجاه «موانئ دبي» إلى التركيز في حافظة موانئها على موانئ الانطلاق والوصول والتي تتميز بانخفاض حساسيتها للتقلبات الدورية نسبياً مقارنة مع موانئ الشحن العابر، فضلاً عن النمو الإيجابي المتوقع على المدى البعيد في حركة مرور حاويات البضائع بين موانئ العالم، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب إلى حد هائل على الجدارة الائتمانية لدى المجموعة.

وتوقع التقرير أن تشهد معايير التقييم الائتماني لدى «موانئ دبي» مزيداً من التحسن خلال السنة المالية 2022.

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