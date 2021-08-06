«هورايزون» تفتتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: ابوظبي - البيان

قامت مجموعة هورايزون العالمية، بافتتاح فرع جديد لها في أبوظبي تزامناً مع مشروع المجموعة الأضخم عالمياً في ولاية «بهانج» في ماليزيا بزراعة خمسة ملايين نبتة من شجر الدوريان حتى نهاية العام 2027.

وقامت مجموعة هورايزون العالمية بتوقيع العديد من العقود مع جهات دولية لتصدير 70 ألف طن سنوياً من أجود أنواع فاكهة الدوريان (موسانج كنج)، وذلك بحلول العام 2030 بقيمة تقديرية 6.5 مليارات رنجت ماليزي، حيث سيكون لجمهورية الصين الحصة الأكبر منها.

وقال الدكتور علاء عبدالله رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن مشروع الدوريان الذي تقوم به المجموعة حقق نجاحاً كبيراً في استقطاب مستثمرين عرب وأجانب، وهذا ما دفع بالمجموعة بعد إجراء الدراسات والبحوث أن تخطو وتتوسع في مشروعها في فكرة عبقريه لتجربة زراعة الدوريان في صحراء ليوا، حيث إن هذه النبتة تحتاج حرارة عالية لتنمو، وحيث تعتمد الدراسة اقتصادياً على حاجة السوق الصيني الملحة لاستيراد فاكهة الدوريان بسبب النقص الكبير لهذه الفاكهة هناك.

وأضاف: «يبلغ إجمالي ما تستورده الصين من الدوريان ما يقارب 45 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى الطلب الكبير على هذه الفاكهة وشح وقلة الزراعة لها، زراعة نبتة الدوريان تحقق دخلاً كبيراً على المستوى الاقتصادي للدولة، وذلك لارتفاع ثمنها وزيادة الطلب عليها».

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