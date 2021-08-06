عقارات الإمارات تتفوق على العالمية في الجاذبية والعوائد الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن القطاع العقاري في الإمارات أثبت قوته ومكانته، وقدرته على التعافي السريع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية وشراء وتداول الأراضي في مختلف أنحاء الدولة، موضحاً أن عقارات الإمارات قد نجحت في التفوق على العقارات في مختلف دول العالم من حيث جاذبيتها، والعوائد الاستثمارية المناسبة التي تحققها للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وقال المحيربي على هامش لقاء مع ممثلي شركات عقارية عالمية: «لقد أسهمت رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والمبادرات التي أطلقتها، في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو رغم مختلف الظروف، ومواكبة مختلف التطورات والأحداث، مما ساعد في تحقيق معدلات من النمو والنجاح، وتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية في التنافسية، وجذب الاستثمارات، وسهولة مزاولة الأعمال».

وأضاف: «أثبت القطاع العقاري في الإمارات متانته وقوته، واهتمام الشركات الاستثمارية العالمية في العمل والاستثمار في هذا القطاع بالدولة، مما ساهم بارتفاع الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها أيضاً».

تعاون

وشدّد المحيربي على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق القطاع للنمو والتوسع والتفوق، وذلك تحت مظلة قيادتنا الرشيدة التي تدعم قطاعات الأعمال بالدولة، وتوفر مختلف المبادرات والحوافز والتسهيلات التي ساعدت في مواجهة الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد.

وقال: «عودتنا قيادتنا الرشيدة على العمل بشكل متكاتف سواء بين القطاعين العام والخاص، أو بين الشركات العاملة في قطاعات متشابهة، وذلك من أجل تحقيق النمو والنجاح في الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، حيث سأسعى للعمل على جذب استثمارات ومستثمرين من الخارج إلى الدولة، وتعزيز مكانة القطاع العقاري ودوره في النهضة والتنمية التي تشهدها الإمارات».

وأضاف: «مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو دبي يتحتم علينا العمل يداً واحدة من أجل الوطن، وإظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالشكل اللائق، والذي سيظهر المكانة المرموقة التي بلغتها دولة الإمارات بفضل رؤية وجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات».

توسع عالمي

وتابع: «تقوم شركة الخليج العربي للاستثمار في الوقت الراهن بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الاستثمارية الدولية، إلى جانب تنظيم جولة في عدد من العواصم العالمية، من أجل الترويج والتعريف بالقطاع العقاري في الدولة وفرص جذب استثمارات أجنبية جديدة، إلى جانب إطلاق مشاريع عقارية نوعية، ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع بشكل متسارع، خصوصاً مع قرب احتضان الدولة لفعاليات معرض إكسبو دبي، الذي سيشكل الحدث العالمي الأهم خلال الفترة المقبلة».

وكشف أن الشركة قامت بالتوسع في عدد من العواصم العالمية مثل القاهرة ولندن وتورينتو وأبوظبي ودبي والهند والسعودية، وتعتزم افتتاح مزيد من المكاتب التمثيلية في إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، وذلك للترويج والتعريف بالقطاع العقاري وفرص الاستثمار في دولة الإمارات، معرباً عن اعتزازه وفخره بالنجاحات المتتالية التي تمكنت الشركة من تحقيقها خلال السنوات الماضية والتي جعلتها من بين أهم شركات الاستثمار والوساطة في القطاع العقاري عبر تنفيذ صفقات ناجحة بمليارات الدراهم.

وذكر أن القطاع العقاري في الدولة قد سجّل في النصف الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات، من حيث المبيعات والتداولات، الأمر الذي أثبت أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري والبناء والتشييد المدرجة في أسواق المال بالدولة قد حققت بدورها نتائج إيجابية وارتفاعاً في أرباحها وإيراداتها مما عزز الثقة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

إكسبو دبي

وقال: «مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2021، قد شهدت العديد من العقارات في دبي وبقية إمارات الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، وهذا الأمر يبشر بتحقيق القطاع أداءً جيداً مع ارتفاع الطلب على الشراء والتملك، والذي سيزداد بشكل أكبر خلال انعقاد فعاليات المعرض، وفترة ما بعد المعرض، مما يؤكد أن القطاع العقاري هو الأنسب للاستثمار خلال الفترة الراهنة والمقبلة».

وأضاف: «نشهد في الفترة الراهنة توافد مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الجدد إلى الدولة، ممن يبحثون عن فرص استثمارية للعمل بها، أو للإقامة وإطلاق المشاريع الخاصة بهم، في ظل بيئة الأعمال المشجعة، وخفض رسوم إصدار الرخص، مما ساهم في تنشيط بيئة الأعمال في الدولة وعزز جاذبيتها الاستثمارية».

ولفت المحيربي إلى أن منح حكومة دولة الإمارات الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للأطباء والموهوبين ورجال الأعمال، قد ساهم بشكل كبير في أن تكون الإمارات الوجهة المناسبة لهم للعمل والإقامة، وسيدفع هذا الأمر هؤلاء بالتفكير بشراء وتملك العقارات للإقامة بها، أو الاستفادة من العوائد المناسبة التي يحققها.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الطلب على شراء وتملك العقارات في الدولة بفضل هذه الخطوة المهمة، مشيراً إلى أن العقارات في الدولة لا تزال تحافظ على جاذبيتها وتعتبر أسعارها مناسبة وتنافسية.

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