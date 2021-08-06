طيران الإمارات تتأهّب لاستئناف الرحلات إلى بريطانيا وتوقعات بانتعاش السياحة

المصدر: دبي - سيد صالح، والوكالات

توقعت شركات السياحة والسفر انتعاش حركة السفر بين الإمارات وبريطانيا خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع إعادة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأوضحت الشركات أن إلغاء قيود «كورونا» يُمهّد لعودة نشاط السفر خاصة في قطاعات السياحة والعلاج والأعمال والدراسة، مشيرةً إلى أن بريطانيا تشكل إحدى أبرز الوجهات السياحية للقادمين من الإمارات في أوروبا، فيما تعد الإمارات، لاسيما دبي، وجهة مميزة للسيّاح والعطلات للقادمين من المملكة المتحدة.

وأعلنت طيران الإمارات، أمس، قيامها بمراجعة عمليات الناقلة في نقاط مختلفة بالمملكة المتحدة، تمهيداً لاستئناف الرحلات مجدداً إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة.

ورحبت طيران الإمارات بقرار المملكة المتحدة إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي، ما يعكس الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها كل من بريطانيا والإمارات للحدّ من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إنه منذ إعلان المملكة المتحدة الليلة الماضية شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات من المتعاملين، الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد، بالإضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة.

وأشار إلى أن برنامج التطعيم في الإمارات يعد واحداً من أنجح برامج التطعيم في العالم، حيث تلقّى أكثر من 79% من السكّان جرعة واحدة، وأكثر من 71% تم تطعيمهم بالكامل، ونظراً لانخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس في الدولة، والاختبارات المكثفة في مطار دبي وإجراءات الصحة والسلامة المعزّزة المتّبعة على رحلات الركاب، فإننا نأمل أن نرى الإمارات تنتقل إلى القائمة الخضراء قريباً.

وقال معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

: «إن مطار دبي - قلب العالم - يبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش مرتكزة على سلامة وصحة المسافرين».

ودوّن في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «فرق عمل من عشرات الجهات تواصل الليل بالنهار 24 ساعة بروح دبي والفريق الواحد لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة وتجربة سلسة للمسافرين، فشكراً لهم».

وتفصيلاً، أعلنت المملكة المتحدة، أمس، إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء «الكهرمانية» للسفر اعتباراً من الرابعة صباحاً بتوقيت «غرينتش»، يوم الأحد المقبل.

حيث لن يكون المسافرون من الإمارات إلى المملكة المتحدة مُلزَمين بالبقاء لمدة 10 أيام من تاريخ الوصول في حجر صحي بأحد الفنادق المعتمدة من جانب الحكومة البريطانية، كما هو الحال في الوقت الراهن، كما يعني القرار أيضاً، أن المسافر من الإمارات إلى المملكة المتحدة يمكنه البقاء في منزله لمدة 10 أيام من تاريخ وصوله إذا لم يكن حاصلاً على تطعيم كامل بلقاحات مضادة معتمدة لـ«كوفيد 19».

وغرد غرانت شابس، وزير الدولة للنقل في الحكومة البريطانية على صفحته عبر «تويتر»: «أجرينا بعض التغييرات على قوائمنا للسفر. بادئ ذي بدء، فإننا أسقطنا شرط الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من فرنسا وحاصلين على تطعيم كامل. وفي الوقت نفسه، فإننا أضفنا وجهات رئيسة، وهي ألمانيا، النمسا والنرويج إلى القائمة الخضراء».

وأضاف: «ستنتقل الإمارات، وقطر، والهند والبحرين إلى القائمة الصفراء. كما ستسري كافة التغييرات اعتباراً من يوم الأحد 8 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحاً».

فيما بادرت صحف بريطانية بنشر القرار مع إبراز الإمارات، وتحديداً دبي، نظراً لأهميتها بالنسبة للمسافرين البريطانيين، وخاصة المشاهير والمؤثرين عبر وسائل التواصل وموقع «يوتيوب». كما احتفت أكثر من صحيفة بريطانية بإعلان عودة عطلات البريطانيين في دبي مجدداً، فجاء عنوان صحيفة «ذا صن» - النسخة الأسكتلندية: «مرحباً بكم في دبي. عطلات دبي عادت مجدداً في دَفعة كبرى للمؤثرين والمشاهير، بعد انضمام الإمارات إلى القائمة الصفراء مع الهند».

واهتمت صحيفة «إكسبريس» بالقرار وجاء عنوان الخبر المنشور لديها: «انطلاقة عطلات دبي، إذ انضمت الإمارات إلى القائمة الصفراء - إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي للقادمين منها الحاصلين على لقاحات».

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