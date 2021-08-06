«غرفة دبي» تعرّف 600 مستثمر من 20 دولة لاتينية بـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة دبي مؤخراً ممثلة بمكاتبها التمثيلية الخارجية في أمريكا اللاتينية ندوة افتراضية، بعنوان «إكسبو 2020: منصتك لممارسة الأعمال التجارية في دبي»، حيث استقطبت الندوة مشاركة أكثر من 600 مشارك من 20 دولة، يمثلون شريحة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في قطاعات متنوعة.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى الترويج لمعرض «إكسبو 2020 دبي» وكونه منصة مثالية للشركات في أمريكا اللاتينية، لتعزيز حضورها العالمي وممارسة الأعمال التجارية في دبي، وتثقيف رجال الأعمال من المنطقة حول المزايا التنافسية، التي تقدمها الإمارة للمستثمرين.

وقدم مديرو المكاتب التمثيلية لغرفة دبي في البرازيل وبنما والأرجنتين خلال الندوة نبذة عن خطط واستراتيجيات دول أمريكا اللاتينية المختلفة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى توقعاتهم للحدث العالمي.

وأكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أهمية هذه الندوات الإلكترونية وكونها منصة مثالية لتعريف شركات أمريكا اللاتينية بأهمية معرض «إكسبو 2020 دبي» ودوره لجذب الاستثمارات، وإبرام الاتفاقيات التجارية وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار خان إلى أن غرفة دبي شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، تركز جهودها على الترويج للحدث الضخم في الساحة العالمية، والتواصل مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، واستكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي، من خلال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022، والذي سيقام على هامش معرض «إكسبو 2020 دبي».

واختتمت الندوة الافتراضية برسائل فيديو من المفوضين العامين لتشيلي والأرجنتين وبنما وبيرو وكولومبيا وغواتيمالا وباراغواي وكوستاريكا، الذين تحدثوا عن استعدادات بلادهم لمعرض «إكسبو 2020 دبي» وأهمية الحدث بالنسبة للمنطقة، وكذلك توسيع العلاقات بين مجتمعات الأعمال الإماراتية وأمريكا اللاتينية.

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