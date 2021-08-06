7 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1174 مبايعة بقيمة 3.25 مليارات درهم منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 715.83 مليون درهم و 1083 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.53 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم وتلتها منطقة جميرا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 179 مبايعة بقيمة 513 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 81 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.56 مليارات درهم منها 51 رهن أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و321 رهن فلل وشقق بقيمة 1.96 مليار درهم وكان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 942 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 305 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 269.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 190 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 38 مليون درهم.

1.5 مليار درهم

وعلى الصعيد اليومي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 243 مبايعة بقيمة 600.75 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 94.23 مليون درهم و231 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 705 ملايين درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 40.36 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 664.63 مليون درهم وكان أهمها في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 303 ملايين درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 194 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 236.63 مليون درهم كان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 188 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 37 مليون درهم.

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