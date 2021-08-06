القطاع الخاص بدبي يدعم القضايا المجتمعية

المصدر: (دبي ـ البيان )

يمتاز القطاع الخاص في دبي بروح المبادرة من خلال دعمه لمختلف القضايا المجتمعية، حيث أطلقت مجموعة «حياة» للفنادق، منصة «وورلد أوف كير» العالمية، للعناية بشؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية، إلى جانب التصدّي للعديد من التحديات الملحّة.

وتقوم منصة «وورلد أوف كير» على أكثر من 60 عاماً من الجهود التي بذلتها مجموعة «حياة» للرعاية وممارسة الأعمال المسؤولة. ويُعدّ إطلاق المنصة عاملاً مساعداً من شأنه دعم حياة في تحقيق الأهداف والمبادرات الرئيسة في جدول أعمالها، بما في ذلك مشاركة البيانات المفصّلة بشأن تنوّع القوى العاملة للمرة الأولى، وإطلاق دورة تدريبية عالمية جديدة حول موضوع الاتجار بالبشر، وهي من أكثر الدورات شمولية في قطاع الضيافة، والارتقاء بمستوى رفاهية الزملاء العالميين من خلال أسبوع مخصص للرفاهية وتقييم جديد للعافية.

دعم

وقال مارك هوبلامزيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «حياة للفنادق»: «يتمثّل هدفنا في رعاية الأفراد ليصبحوا بأفضل حالاتهم قالباً لأعمالنا بمختلف جوانبها. وانطلاقاً ممّا شهده العالم خلال العام الماضي، أدركنا ضرورة تحلّي القطاع الخاص بروح المبادرة لدعم القضايا المجتمعية بتعاطف وشفافية ووعي. ولا بدّ لي من القول إن منصة «وورلد أوف كير» ستعمّق التزام حياة برعاية موظفينا وكوكبنا ومجتمعاتنا».

وانطلاقاً من التزامات «حياة» بمبادرة التغيير يبدأ من هنا، والتي تم إعلانها في يونيو الماضي؛ لتحفيز النموّ والتطوّر عبر أعمالها، أصدرت الشركة، أمس، بيانات التنوّع للعام 2020، التي كشفت عن جهود المساواة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة في فنادق حياة العالمية، بالإضافة إلى الإنصاف العرقي والإثني عبر مستويات عدة في فنادق العلامة في الولايات المتحدة.

وإدراكاً لأهمية الشفافية والمساءلة بشأن التقدّم المحرز على مستوى التنوّع والمساواة والشمولية، قرّرت «حياة» نشر تقاريرها حول بيانات التنوّع الخاصة بها بشكل سنوي من الآن وصاعداً. وفي مبادرة فريدة ومسؤولة، لجأت المجموعة إلى ربط خطط التحفيزات السنوية بالتقدّم المحرز على مستوى التنوّع والمساواة والشمولية، كما وربطت تعويضات الأسهم التنفيذية بالتقدّم نفسه عبر خطة وحدة مشاركة الأداء. هذا وتعدّ خطة وحدة مشاركة الأداء في حياة عاملاً رئيسياً لاحتساب تعويضات الفريق التنفيذي ورئيس المجموعة.

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