«عالم مدهش» وجهة العائلات المليئة بالتشويق والمرح في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

يستقبل عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي، سكان دبي وزوارها ليضمن لهم لحظات سعيدة مليئة بالترفيه والمرح من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة والعروض الترفيهية الجديدة والمشوقة خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي.

ويقدم عالم مدهش مجموعة من الفعاليات الصيفية السنوية المناسبة للعائلات، والتي تستقطب الأطفال والشباب من مختلف الأعمار ضمن بيئة مغطاة مليئة بالتشويق والمرح بالإضافة إلى فرصة لقاء شخصيتي مدهش ودانة ضمن أجواء هذه الوجهة الرائعة.

وتستمر الدورة الحالية من عالم مدهش في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 28 أغسطس. ويقدم المنتزه الترفيهي الداخلي مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتفاعلية مع تجارب وألعاب رائعة بالإضافة إلى فرصة لقاء شخصيتي مدهش ودانة.

أجواء البحيرات

ويضم عالم مدهش المستوحى من أجواء البحيرات حيث يعيش مدهش ودانة، خمس «قرى» فريدة من نوعها، حيث توفر كل قرية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية على مدار اليوم.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بقرية المغامرات التي تضم 64 لعبة تستهدف الأطفال من جميع الأعمار. وتناسب منطقة المنافسات اليافعين فيما تفتح منطقة نيف بلاست أبوابها أمام الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات فأكثر.

ويمكن لليافعين الطيران في الهواء عبر المسارات الانزلاقية والمنزلقات مع منطقة ترامبولين تناسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و12 سنة. ويمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بالقفز في منطقة تلال القفز البيضاء، فيما يقدم مختبر ديغرز للأطفال الكثير من المرح مع أجهزة ومعدات حقيقية مصغّرة.

قرية الفرح

وتضم قرية الفرح مجموعة كبيرة من الألعاب التقليدية، بالإضافة إلى جوائز يمكن الفوز بها. ويمكن للزوار من سعداء الحظ الفوز بألعاب ضخمة أو اختبار مهاراتهم في الألعاب الإلكترونية باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الألعاب.

وتحتضن قرية الاستكشاف في عالم مدهش مجموعة من ورش العمل والألعاب المستوحاة من شخصية دانة المخترعة وشخصيتها المحبة للمعرفة. وتضم القرية منطقة ألعاب الأطفال ومنطقة الألعاب المائية ومنطقة للحفلات، تكملها ورش عمل ترفيهية وعدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستضيفها جهات مثل هيئة الصحة بدبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وجمارك دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودبي للثقافة ومركز دبي للإحصاء.

وتلعب شخصيتا مدهش ودانة دوراً محورياً في عالم مدهش، حيث تنضم الشخصيتان في قرية الترفيه إلى أصدقائهما لمشاهدة عروض مباشرة مع الأغاني والرقصات والكثير من المرح.

ويشمل ذلك عرض بيتر بان، الذي يحكي قصة صبي لا يكبر ومغامراته في نيفرلاند، وقصة سندريلا الكلاسيكية الخيالية، بالإضافة إلى موكب أليس الذي يشمل شخصيات من قصة أليس في بلاد العجائب تتجول في أرجاء المكان.

وسينضم موكب هارلي كوين إلى شخصيتي مدهش ودانة للقاء الجمهور مع الزوار الذين يستمتعون أيضاً بعرض الحركات الأكروباتية وحفلات ميلوديكا الموسيقية التي تضم عازفين على آلات البيانو والكمان والساكسفون بالإضافة إلى العديد من الموسيقيين الآخرين.

وسيضم عرض قرع الطبول المائي عدداً من عازفي الطبول المحترفين للترفيه عن الجماهير من خلال مزيج فريد من الماء والألوان والأصوات الذي يعكس عنصر الإبهار على العروض المسلية.

القلعة العملاقة

وتعد القلعة المطاطية العملاقة واحدة من مناطق الجذب الرائعة في قرية مدهش، والتي تقدم الكثير من المرح للأطفال الصغار. ويمكن للأطفال استكشاف هيكل القلعة الضخم والقابل للنفخ والاستمتاع بالتنقل بين أقسامها المختلفة والقفز من فوق الحواجز الموجودة بها وغير ذلك الكثير. وتضم قرية المأكولات في عالم مدهش تشكيلة واسعة من المطاعم التي تقدم أطباقاً شهية من مختلف أنحاء العالم ليستمتع بها جميع أفراد العائلة.

وإلى جانب الألعاب الرائعة، سيكون هناك سحب كبير، حيث يمكن للأشخاص الذين أنفقوا 300 درهم أو أكثر الدخول في السحب للفوز بسيارة GAC-GS5 العائلية طراز 2021 من مجموعة قرقاش. وسيتم إجراء السحب الكبير مع انتهاء فعالية عالم مدهش يوم 28 أغسطس.

ويستقبل عالم مدهش زواره طوال أيام الأسبوع، حيث يفتح أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.

«دبي للمهرجانات»

وتستمر فعاليات الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى يوم 4 سبتمبر. وتلتزم جميع الوجهات والمتاجر المشاركة بقواعد الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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