الإمارات الأولى في انخفاض التضخم خليجياً

المصدر: دبي- البيان

تفوقت الإمارات على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في تراجع معدلات التضخم، بحسب بيانات صادرة عن «مركز الإحصاء الخليجي»، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة العُمانية مسقط.

وتضمنت بيانات المركز مقارنة بين معدلات التضخم لأسعار المستهلك في كل دولة من دول الخليج العربي في أبريل 2021، مع معدلاتها في الدولة نفسها خلال أبريل 2020.

وأفادت البيانات بأن معدل التضخم في الإمارات كان هو الأدنى خليجياً خلال فترة المقارنة، حيث بلغ -0.5%، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني في انخفاض معدلات التضخم بمعدل بلغ -0.1% وحلّت قطر في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم بلغ 1.1%، وجاءت سلطنة عُمان، الكويت والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس، بمعدلات تضخم 1.6، 3.1 و5.3% على التوالي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المركز أكثر قطاعات السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعاً في دول الخليج العربي خلال الفترة المذكورة، فكان قطاع خدمات النقل هو الأعلى تضخماً، حيث ارتفعت أسعاره خلال فترة المقارنة بنسبة 12.2%، فيما حل قطاع مُنتجات التبغ في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ 10.1%، وجاء قطاع خدمات الاتصالات في المركز الثالث بمعدل تضخم بلغ 9.1%.

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