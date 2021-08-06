صدارة إماراتية لقائمة سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021

المصدر: دبي - البيان

كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة 40 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021، للعام الثالث على التوالي، تضم رائدات أعمال وراء بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في المنطقة، ضمن مجالات التجميل والأزياء والمجوهرات والأكسسوارات وحقائب اليد والأحذية.

وأعدت القائمة بناء على دعم المشاهير للعلامة التجارية، وعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الدول التي شملتها العلامة التجارية، والتغطية الإعلامية، وسنوات الخبرة.

هذا العام، تصدرت الإمارات القائمة بواقع 15 علامة تجارية، تتخذ من الدولة مقراً رئيساً لها، تليها مصر بـ8 ثم لبنان بـ7 مشاركات، وتشمل قاعدة عملاء العلامات التجارية المصنفة في القائمة أفراد العائلات الملكية، المحلية والدولية، فضلاً عن المشاهير، من الملكة رانيا، ملكة الأردن إلى بيونسيه.

وفي حين تحتل الشقيقتان هدى ومنى قطان، الأمريكيتان من أصل عراقي، المركز الأول في القائمة، واللتان أنشأتا علامة منتجات التجميل (Huda Beauty) المقدرة بملايين الدولارات، وتتخذ من دبي مقراً لها. وبدأت الشركة أعمالها كونها مدونة تجميل عام 2010، واحتلت هدى قطان المركز 47 في قائمة «فوربس» لأغنى سيدات أمريكا العصاميات 2020، حيث بلغت صافي ثروتها 510 ملايين دولار في 13 أكتوبر 2020، فيما قدرت المبيعات السنوية للعلامة التجارية بنحو 250 مليون دولار.

كذلك تضم القائمة العلامات التجارية الأخرى التي أثبتت مكانتها مثل علامة الأزياء (Reem Acra)، التي احتلت المركز الثاني، وعلامة المجوهرات (Azza Fahmy Jewellery) في المركز الثالث بالقائمة.

وسلطت القائمة الضوء على السيدات المؤسسات والمشاركات في إطلاق بعض أكثر المنصات والتطبيقات نجاحاً في المنطقة، عبر قائمة (10Women Behind Middle Eastern Tech Brands)، التي تضم 10 سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية في الشرق الأوسط، تم تقييمها عبر الاعتماد على حجم جولات التمويل والإيرادات.

وبفضل مشهدها التجاري الجذاب، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، تتصدر الإمارات مرة أخرى قائمة العلامات التجارية التكنولوجية بواقع 8 مشاركات، تليها السعودية بمشاركتين في حين جمعت الشركات الـ10 الناشئة إجمالي تمويل يزيد على 120 ملايين دولار.

واحتلت منصة التجارة الإلكترونية (Mumzworld)، التي أسستها رائدتا الأعمال الفلسطينيتان، منى عطايا ولينا خليل، المركز الأول، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار من إجمالي 5 جولات تمويلية، وهي في طور الاستحواذ حالياً من قبل مجموعة «تمر» السعودية، بعد موافقتها على الصفقة في يونيو 2021، وتعد من أكبر عمليات التخارج على الإطلاق لشركة ناشئة أسستها سيدات بالكامل في الشرق الأوسط.

كذلك شاركت سارة طوقان في تأسيس منصة (Ziina) وهي أحدث شركة تكنولوجية مدرجة في القائمة، وجمعت نحو 7.5 ملايين دولار في آخر جولة تمويل، ما رفع إجمالي تمويلها إلى أكثر من 8.6 ملايين دولار حتى الآن.

أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021

1. هدى ومنى قطان

العلامة التجارية: Huda Beauty (Sub-brands: KAYAII, WISHFUL)

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس: 2013

الجنسية: عراقيتان- أمريكيتان

المقر: الإمارات

2. ريم عكرة

العلامة التجارية: Reem Acra

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 1997

الجنسية: لبنانية- أمريكية

المقر: أمريكا

3.عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي

العلامة التجارية: Azza Fahmy Jewellery

القطاع: المجوهرات

تاريخ التأسيس: 1969

الجنسية: مصريات

المقر: مصر

4.ديما رشيد

العلامة التجارية: Dima Jewellery

القطاع: المجوهرات

تاريخ التأسيس: 2002

الجنسية: كندية

المقر: مصر

5.جيمي معلوف

العلامة التجارية: Gemy Maalouf

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 1996

الجنسية: لبنانية

المقر: لبنان

أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2021

1.منى عطايا ولينا خليل

العلامة التجارية: Mumzworld

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2011

الجنسية: فلسطينيتان

المقر: الإمارات

2. أمبرين موسى

العلامة التجارية: Souqalmal.com

القطاع: الخدمات المالية

تاريخ التأسيس: 2012

الجنسية: موريشيوس

المقر: الإمارات

3. دانا عبدالباقي

العلامة التجارية: Munch: On

القطاع: توصيل الطعام

تاريخ التأسيس: 2015

الجنسية: لبنانية أمريكية

المقر: الإمارات

4.علا يونس دودين

العلامة التجارية: BitOasis

القطاع: تداول العملات الرقمية

تاريخ التأسيس: 2015

الجنسية: أردنية

المقر: الإمارات

5. نادين مزهر

العلامة التجارية: Sarwa

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2017

الجنسية: لبنانية

المقر: الإمارات

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