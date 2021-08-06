سوق دبي يواصل الصعود للجلسة السادسة بدعم العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء، بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، حيث واصل مؤشر سوق دبي الصعود، للجلسة السادسة على التوالي، ليصل إلى 2820 نقطة، كما عاود سوق أبوظبي الصعود من جديد، ليغلق عند 7419 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي، و161 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 409 ملايين سهم، موزعة بواقع 85 مليون سهم في دبي، ونحو 324 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 7859 صفقة.

سوق دبي

صعد سوق دبي 0.25 %، ليصل إلى 2820 نقطة، بدعم ارتفاع قطاع البنوك 0.40 %، وصعود «الإمارات دبي الوطني» 1.13 %، وتراجع «دبي الإسلامي» 0.19 %، وصعد قطاع العقار 0.52 %، مع صعود «إعمار العقارية» 0.74 %، و«إعمار مولز» 0.5 %، واستقرت أسهم «داماك» و«إعمار للتطوير»، عند إغلاقها السابق، فيما هبط «الاتحاد العقارية»0.4 %.

وصعد قطاع النقل 1.07 %، مدعوماً بصعود «الخليج للملاحة» 0.7 %، و«العربية للطيران» 0.73 %، و«أرامكس» 1.4 %، كما صعدت أسهم قطاع التأمين 0.23 %، والخدمات 0.04 %.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.49 %، بهبوط «دبي للاستثمار» 1.67 %، و«سوق دبي المالي» 0.92 %، و«شعاع كابيتال» 1.17 %، وتراجع قطاع «الاتصالات» 0.74 %.

وتصدر بنك «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 50.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 33 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 14 مليون درهم. وحقق «بي إتش إم كابيتال»، أكبر ارتفاع بنسبة 13.7 %، تلاه «الإمارات للمرطبات» 11.4 %، ثم «أرامكس» 1.4 %، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 7 %.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.17 %، ليغلق عند 7419 نقطة، بدعم مكاسب قطاع العقار 3 %، بارتفاع «الدار» 3.22 %، بينما هبط «رأس الخيمة العقارية» 0.15 %. وصعد الاستثمار نحو 0.8 %، بارتفاع «العالمية القابضة» 0.76 %، و«الواحة كابيتال» 14.38 %، وهبط «إشراق» 2.12 %، فيما استقر«ألفا ظبي» عند إغلاقه السابق.

وتراجع قطاع البنوك 0.1 %، بنزول «أبوظبي الأول» 0.36 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.36 %، بينما صعد «أبوظبي التجاري» 0.98 %. وهبط قطاع الطاقة 0.56 %، بتراجع سهم «طاقة» 2.34 %، و«دانة غاز» 1.12 %، واستقر «أدنوك للتوزيع» عند إغلاقه السابق، كما تراجع قطاع الاتصالات 0.56 %، مع نزول سهم «اتصالات» 0.58 %، فيما استقر «االياه سات» دون تغير يذكر.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «الدار العقارية» 314 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 309 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» 295 مليون درهم. وحقق «الواحة كابيتال» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.38 %، تلاه «الشارقة للأسمنت» 10.53 %، ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» 5 %.

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