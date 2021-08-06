إدراج «التنمية الغذائية» في السوق السعودية

المصدر: (الرياض-البيان )

أُدرجت شركة التنمية الغذائية في السوق المالية السعودية بعد نجاح عملية الاكتتاب العام حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي 9.534 %، فيما بلغت نسبة التغطية في الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 1.170 %.

وطُرحت أسهم الشركة للمؤسسات والأفراد بسعر 67 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، ويعتبر هذا السعر هو أعلى قيمة ضمن النطاق السعري للسهم المحدد مسبقاً الذي تراوح بين 59 و67 ريالاً سعودياً.

وتمثل الأسهم التي تم الاكتتاب عليها 30٪ من رأس مال شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المواد الغذائية في السعودية والشرق الأوسط، وبلغت قيمة رأس المال المكتتب فيه 402 مليون ريال سعودي (107.2دولار)، مما سيدعم طموحات النمو الخاصة بالشركة بعد تحولها إلى شركة مدرجة.

وقال أحمد عسيلان، المتحدث الرسمي لشركة التنمية الغذائية: «كان الطلب على شراء أسهم شركتنا كبيراً للغاية من قبل المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي والمستثمرين الأفراد على حد سواء، مما يدل على الثقة الكبيرة في مكانة شركة التنمية.

وعلى نجاح نموذج أعمالنا المتكامل الذي يتسم بالكفاءة ومرونة الأسواق التي نعمل فيها ومتانة خططنا المستقبلية. لقد أثبتت الشركة أنها تتمتع بالثقة والثبات في قطاع الأغذية الذي يتميز باستقراره وبقدرته على جذب المستثمرين وطبيعته المتحفظة استثمارياً وتمتاز بالإمكانات الواعدة بالنمو. وبطبيعة الحال، نتوجه بالشكر والتقدير لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية على دعمهما وتوجيههما القيمين من خلال قصة نجاح الاكتتاب العام لشركة تنمية».

يذكر أن شركة التنمية نجحت في زيادة مبيعاتها المحلية من الدجاج الطازج بنسبة 23٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع حجم المبيعات من 66.3 مليون دجاجة في العام 2018 إلى 81.5 مليون دجاجة في العام 2020. وتعتبر شركة التنمية ثاني أكبر شركة مُنتِجة للدجاج الطازج في سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تحقيق النمو في إنتاج وبيع الدجاج الطازج.

بما يتماشى مع خطط الأمن الغذائي والإنتاج القومي المستهدف للحكومة السعودية المتمثل في تلبية 80٪ من الطلب على الدواجن محلياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

الجدير بالذكر أن شركة التنمية تدير 84 مزرعة وستة مفارخ ومصنعاً للأعلاف ومسلخين، كما تمتلك ثلاثة مصانع لمعالجة الأغذية و13 منشأة للتخزين الجاف والبارد. وتتبنى الشركة نموذج تخفيف الأصول في أعمال الإنتاج والمعالجة والتوزيع، مما يتيح مرونة كبيرة لدعم التوسع.

وتبيع شركة التنمية منتجاتها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أسواق الإمارات والبحرين ولبنان وعُمان والأردن والكويت من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة. وتوفر الشركة منتجاتها في المتاجر الكبيرة الرائدة، التي تتضمن «بنده» و«العثيم» و «اللولو»، وكذلك الفنادق والمطاعم، ومنها «برغر كينغ» و «ماكدونالدز»، و«بيتزا هت»، و«صب واي» إلى جانب بيع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين عبر الإنترنت.

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