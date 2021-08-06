المصدر: دبي - البيان

- حدد مجلس إدارة «شركة الفردوس القابضة»، يوم 12 أغسطس، لعقد اجتماع لمناقشة البيانات المالية الأولية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

- أعلنت شركة «الخليجية للاستثمارات العامة»، عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 11 أغسطس، لاعتماد البيانات المالية الموحدة، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، كما يناقش الاجتماع هيكلة رأسمال الشركة، وتشمل تعيين مستشار قانوني ومالي، بالإضافة إلى مناقشة التخارج من بعض الاستثمارات المشتركة.

- حددت شركة «الخليج للصناعات الدوائية جلفار»، يوم 11 أغسطس، لعقد اجتماع مجلس الإدارة، للمصادقة على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2021.

- أعلنت شركة «أرامكس»، اعتماد مجلس إدارة الشركة، النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

- أعلنت شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، إقرار مجلس إدارة الشركة، البيانات المالية المرحلية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

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