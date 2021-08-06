47 % نمو أرباح «دبي للاستثمار» النصفية إلى 302 مليون درهم

المصدر: (دبي- البيان)

حققت «دبي للاستثمار» ارتفاعاً قوياً في أرباحها الصافية بنسبة 47 %، لتصل إلى 302 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع 205 ملايين درهم للفترة نفسها من العام الماضي. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن أداء الشركة في قطاعات التصنيع والمقاولات والاستثمارات.

كما ارتفع إجمالي الدخل للفترة المذكورة بنسبة 51 %، ليصل إلى 1.72 مليار درهم مقارنة مع 1,14 مليار درهم للفترة عينها من العام الماضي، بفضل نمو مبيعات المجموعة في قطاع العقارات.

واستحوذت دبي للاستثمار على حصة إضافية بنسبة 21,53% في الشركة الوطنية للتأمينات العامة خلال النصف الأول، كما استحوذت المجموعة لاحقاً على حصة بنسبة 15,19% في الشركة لترفع حصتها الإجمالية إلى 45,18%.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «يسرنا أن تثمر أنشطتنا خلال النصف الأول عن مثل هذا النمو المتكامل والواعد، وبينما نمضي قدماً في تنفيذ خططنا للنصف الثاني من العام، نسعى للاستفادة من النجاحات، التي حققناها حتى يومنا هذا.

وسنبقى على التزامنا بتنويع استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مع التركيز أيضاً على العقارات، بما في ذلك التطوير المستمر للمجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في تلال مردف والفجيرة، ونواصل أيضاً استكشاف فرص النمو المستدام عبر جميع القطاعات التي نعمل فيها».

وأضاف خالد بن كلبان نائب في لقاء مع وسائل الإعلام، أن الشركة تخارجت من دبي للزيوت الطبيعية مقابل 65 مليون درهم بأرباح صافية وصلت إلى 10 ملايين درهم.

وكشف بن كلبان عن اعتزام صندوق المال كابيتال ريت- الذي تمتلك فيه دبي للاستثمار 69%- استثمار نحو 400 مليون درهم في قطاع التعليم خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفاً: إن رأسمال الصندوق من المتوقع أن يصل إلى 800 مليون درهم بنهاية العام.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار» العودة لمستويات التوزيعات النقدية السابقة على 2020 بتوزيع 10% حداً أدنى تزيد حال تنفيذ خطة التخارجات المقررة من الشركة.

وبيّن بن كلبان أن «دبي للاستثمار» ضخت 3.5 مليارات درهم استثمارات في القطاع العقاري، خلال العامين الماضيين، وستبدأ تأجير وبيع العقارات في سبتمبر المقبل.

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