3 مليارات تداولات منصة «BitOasis» الرقمية

المصدر: (دبي- البيان)

حقّقت BitOasis – أول منصة للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نتائج سنوية قوية، خلال النصف الأول من 2021.

حيث تجاوزت أحجام تداولاتها حتى الآن، 3 مليارات دولار، مع تسجيل أكثر من نصفها في هذه الفترة وحدها.

وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في المنطقة منذ تأسيسها في عام 2015، تضاعفت قاعدة مستخدمي BitOasis في الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصاعد اهتمام مستثمري المكاتب المؤسسية والعائلية في المنطقة ككل.

وفي وقت سابق من العام، أصبحت واحدة من الشركات التابعة لمنصة BitOasis، والمسجّلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أول منصة مخوّلة لتشغيل منشأة تسهيلات تجارية متعددة الأطراف (MTF)، ومنصة لحفظ العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي ودولة الإمارات، لتقدم خدماتها للأفراد والمستثمرين المعتمدين، وشركات ومؤسسات التداول.

وتهدف المنصة لإتاحة شراء وبيع العملات الرقمية، وتداولها بالعملات المحلية، وسيتم إطلاقها بعد الحصول على موافقات الإطلاق الإضافية من سلطة تنظيم الخدمات المالية. سيتم إطلاق المنصة، بعد الحصول على موافقات إطلاق إضافية من FSRA، كما ستسعى الشركة الأم لـ BitOasis، إلى الحصول على تراخيص إضافية في جميع أنحاء المنطقة، لتوسيع نطاق عروضها ووجودها.

وقالت علا دودين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة BitOasis للتداول: «شهد النصف الأول من 2021، العديد من المحطات الرئيسة البارزة، سواء من حيث أداء منصة BitOasis، من خلال إدارة عمليات للتداول، تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، فضلاً عن مضاعفة أعداد مستخدميها. وتسهم هذه الإنجازات الكبيرة في تعزيز جوانب الثقة في سوق العملات الرقمية بالمنطقة، على المدى البعيد».

وأضافت: «يشمل مسار النمو الذي تتبعه BitOasis، توسيع فريق عملنا في عدد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، والحصول على تراخيص تنظيمية إضافية، وضمان بقائنا في الطليعة، وتقديم الخدمات في الأسواق، من خلال طرح المزيد من العملات الرقمية والمنتجات لمستخدمينا».

وتستمر منظومة العملات الرقمية في النمو على مستوى المنطقة، لا سيما مع تطوير المزيد من اللوائح التنظيمية الداعمة للعملات الرقمية، بينما تواصل BitOasis، ترسيخ دورها الريادي، من خلال العمل مع صانعي السياسات، لتحفيز اعتمادها ضمن الأسواق الرئيسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز