«كابيتال إكسبيرينس» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة «كابيتال إكسبيرينس»، التابعة لشركة سياحة 365، المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، افتتاح أول مكتب لها في دبي، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز فرص التواصل مع مجموعة واسعة من الشركاء والمتعاملين والجهات المعنية في القطاع.

وسوف يسهم مكتب الشركة الجديد في دبي، بلعب دور محوري على مستوى عملياتها وخدماتها، حيث سوف تعمل على تزويد الشركاء والمتعاملين بمجموعة من العروض الحصرية في جميع أنحاء الإمارات، التي تشمل تجارب سياحية نوعية لا تُنسى لزوار مختلف الوجهات. كما ستعمل الشركة أيضاً، على التعاون مع الأطراف المعنية على مستوى إمارات الدولة، وتوقيع الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات والفنادق.

ويهدف افتتاح المكتب الجديد في دبي، إلى توفير عروضٍ قيّمة للشركاء المحليين والدوليين ومشغلي الرحلات، مع تصميم باقات متنوعة من الخدمات والحلول المتميزة للقطاع، وينسجم عمل المكتب، مع أهداف شركة سياحة 365، المتمثلة في تعزيز أداء القطاع السياحي بأبوظبي، واستقطاب المزيد من السياح، ما ينعكس بالتالي على القطاع، من خلال تمديد فترات إقامتهم في دولة الإمارات.

توجّه استراتيجي

وقالت رولا جوني، المدير التنفيذي لشركة «سياحة 365»: «يُؤكد افتتاح مكتبنا في دبي، على توجهاتنا الاستراتيجية، بالتركيز على القطاع السياحي في الإمارات. وفي ضوء تنوّع الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أبوظبي، والوجهات السياحية التي توفرها، تُقدم «سياحة 365»، شريك تجارب السفر المثالية لجميع السيّاح الراغبين بتمديد إقامتهم في الدولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم، للاستمتاع بما تُقدمه أبوظبي من عروض، حيث نسعى من خلال افتتاح مكتب شركة «كابيتال إكسبيرينس» في دبي، إلى تزويد متعاملينا بحلول سياحية مُتكاملة وشاملة، تغطي مختلف مناطق وإمارات الدولة».

وكانت «أدنيك» قد أطلق في وقت سابق من العام الجاري، شركة «سياحة 365»، بهدف تزويد السيّاح القادمين إلى أبوظبي، بمجموعة من تجارب السفر، وتعزيز مكانة الإمارة في قطاع السياحة الأوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، على حد سواء.

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