302 مليون درهم أرباح "دبي للاستثمار" خلال النصف الأول

المصدر: وام

أعلنـت دبي للاستثمار اليوم عن تحقيق أرباح صافية قدرها 302 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2021 بزيادة قدرها 47 % مقارنة مع 205 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي هذا الارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أدائها في قطاعات التصنيع والمقاولات والاستثمارات.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع إجمالي الدخل للفترة المذكورة بنسبة 51% ليصل إلى 1,72 مليار درهم مقارنة مع 1,14 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بفضل نمو مبيعات المجموعة في قطاع العقارات.

واستحوذت دبي للاستثمار على حصة إضافية بنسبة 21,53% في الشركة الوطنية للتأمينات العامة خلال النصف الأول من عام 2021، كما استحوذت المجموعة لاحقا على حصة بنسبة 15,19% في الشركة لترفع حصتها الإجمالية إلى 45,18%.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار : " يسرنا أن تثمر أنشطتنا خلال النصف الأول من عام 2021 عن مثل هذا النمو المتكامل والواعد، وبينما نمضي قدما في تنفيذ خططنا للنصف الثاني من العام نسعى للاستفادة من النجاحات التي حققناها حتى يومنا هذا، وسنبقى على التزامنا بتنويع استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مع التركيز أيضا على العقارات بما في ذلك التطوير المستمر للمجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في تلال مردف والفجيرة، ونواصل أيضا استكشاف فرص النمو المستدام عبر جميع القطاعات التي نعمل فيها ".

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