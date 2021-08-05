سانت ريجيس دبي النخلة يطلق عروضاً لقضاء عطلة الصيف

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق فندق سانت ريجيس دبي النخلة، أحد فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، عروضاً حصرية لقضاء إجازة الصيف.

وقال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة: نتطلع قدماً لاستقبال ضيوفنا لقضاء إجازات صيفية عائلية في أجواء من الرفاهية التي يوفّرها فندق سانت ريجيس دبي النخلة. وتتضمن العروض الدخول المجاني لمرة واحدة إلى أحدث معالم دبي، منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» للمشاهدة والاستمتاع بالإطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي الساحر، وذلك عند حجز إقامة ليلتين على الأقل في فندق سانت ريجيس دبي النخلة ذي الخمس نجوم.

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