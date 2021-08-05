سوق دبي يصعد للجلسة الخامسة لأعلى مستوياته في شهر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

صعد مؤشر سوق دبي بنسبة %0.62 وتجاوز 2800 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي مرتفعاً لأعلى مستوياته في شهر.

فيما تم إيقاف جلسة التداول في سوق أبوظبي عند الواحدة وعشر دقائق ظهر أمس، ليغلق المؤشر عند 7405 نقاط متراجعاً بنسبة %0.38 بعد صعود متواصل على مدار 8 جلسات. وأصدر السوق بياناً أشار فيه إلى أنه تم إيقاف التداول بسبب خلل فني غير متوقع أصاب نظام التداول، مشيراً إلى العمل على معالجة الخلل.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها نحو 1.1مليار درهم بأبوظبي و273 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 296 مليون سهم، موزعة بواقع 200 ملايين سهم في أبوظبي ونحو 96 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8023 صفقة، قبل أن يتم إيقاف جلسة التداول بسوق أبوظبي .

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة %0.62 ليصل إلى 2813 نقطة بدعم أسهم قطاع الاستثمار %0.41. كما صعد قطاع العقار بنسبة %0.82. وصعد قطاع البنوك %0.78، وصعد قطاع النقل %0.04 بصعود «العربية للطيران» %0.73.

كما صعد قطاع الخدمات بنسبة %0.14، بينما هبطت أسهم قطاعي و«الاتصالات» %0.29 والسلع %0.43. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي مستقطباً 158 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 48 مليونا. وحقق سهم «ان ديجيتال سيرفس» أكبر ارتفاع بنسبة %4.02، تلاه «دبي الإسلامي» %2.83 ثم «أمانات القابضة» %2.8، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة %9.93.

سوق أبوظبي

وهبط سوق أبوظبي بنسبة %0.38 ليغلق عند 7405 نقاط قبل إعلان السوق إيقاف التداول بسبب خلل فني، مع التأكيد على عودة النشاط بشكل طبيعي اعتباراً من جلسة اليوم. وظهر على الصفحة الرئيسية للسوق تصدر بنك «أبوظبي الأول» للنشاط مستقطباً نحو 296 مليون درهم تلاه «العالمية القابضة» 274 مليون درهم.

إفصاحات

* حدد مجلس إدارة «دبي الإسلامية للتأمين» يوم 8 أغسطس لعقد اجتماع بمقر الشركة في أبوظبي لمناقشة انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتغيير أسماء المطلعين.

* أعلنت شركة «اكتتاب القابضة» اعتماد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

* أعلنت شركة «اسمنت رأس الخيمة» اعتماد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

* حدد مجلس إدارة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» يوم 10 أغسطس لعقد اجتماع – عن بعد عبر المنصة الإلكترونية - لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

* حدد مجلس إدارة (البحيرة الوطنية للتأمين) يوم 9 أغسطس لعقد اجتماع لمناقشة أرقام الميزانية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021.

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