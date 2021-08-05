معهد إدارة المشاريع: فجوة للمهارات في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أصدر معهد إدارة المشاريع (PMI)، المؤسسة المهنية للمتخصصين في إدارة المشاريع وصنّاع التغيير، تقريراً يتناول الفجوة الحاصلة بين الطلب المتزايد على مهارات إدارة المشاريع ومدى توفّر المواهب، وأكد بحث قام به معهد إدارة المشاريع– تحت مسمى فجوة المواهب: توجّهات التوظيف لعشر سنوات، والتكاليف، والتداعيات العالمية لعام 2021 على التزايد المستمر لفجوة للمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى 25 مليون محترف جديد في مجال إدارة المشاريع مع حلول عام 2030، أي على 2.3 مليون شخص جديد من مديري المشاريع وصنّاع التغيير أن ينضموا إلى سوق التوظيف كل عام.

وقالت غريس نجّار، المديرة الإدارية لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يتوجب علينا الاستمرار في تمكين المزيد من الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم وتوليتهم أدواراً فعّالة ومؤثرة في مجال إدارة المشاريع، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في القضاء على فجوة المهارات وتحقيق استراتيجية المنطقة في وضع أسس لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأفراد، والأعمال في دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط ككل.

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