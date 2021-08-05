«شراع» ينظم المخيم الصيفي «ليغز أوف كود» لتعليم البرمجة

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) فعاليات الدورة الأولى من المخيم الصيفي «ليغز أوف كود» الذي يستهدف دعم مجموعة ناشئة من الطلبة والشباب المتخصصين في مجال التكنولوجيا في الإمارات وتعزيز خبراتهم وتجاربهم في مجال البرمجة.

ويأتي المخيم بالتعاون مع «ليغز أوف كود»، الأكاديمية الإلكترونية المتخصصة بالرياضيات والبرمجة التي تستهدف الأطفال والشباب المبدعين، و«جامعة هاربور سبيس» التي تستخدم طرق التعليم الحديثة لسد الفجوة القائمة بين صناعة التكنولوجيا والتعليم التقليدي، ويستمر على مدار أسبوعين. واستقبل المخيم 32 طالباً وطالبة من جنسيات عدة.

ويجمع المخيم المشاركين من الإمارات ومبرمجين من جميع أنحاء العالم لتعزيز معرفتهم في مجال البرمجة وتطوير مهارات حل المشكلات وإعداد مشروع متخصص بالبرمجة، حيث ينظم المخيم أنشطة تفاعلية تعزز روح الفريق.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز «شراع»: ملتزمون بتوفير بيئة محفزة للجيل القادم من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لمساعدتهم على النمو والازدهار، حيث يهدف المركز إلى دعم قادة المستقبل والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال تمكين الأطفال والشباب في الإمارات وتعزيز مهاراتهم الأساسية في البرمجة التي أصبحت ضرورية في جميع الصناعات والقطاعات والمجالات.

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