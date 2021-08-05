67.3 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» النصفية2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021. حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل الضريبة 67.3 مليون دولار (النصف الأول 2020: 131.9 مليوناً) ووصل إجمالي الإيرادات إلى 613.4 مليون دولار (النصف الأول 2020: 675.9 مليوناً).

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول 2021 اعتماداً قوياً للتكنولوجيا الجديدة والطائرات ذات البدن الضيق الموفرة للوقود والبيئة القوية لمبيعات أصول الطائرات. لقد قدمنا طلبية مباشرة لشركة بوينغ لما يصل إلى 15 طائرة من طراز 737-8 ماكس لتلبية متطلبات عملائنا لتحديث أساطيلهم.

تعافي الطلب

وأضاف: «يستمر التعافي في الطلب على النقل الجوي للركاب على نحو جيد، ولكنه غير متساوٍ في جميع المناطق وجميع أنواع الطائرات.

حيث لا تزال الطبيعة غير المتكافئة لانتشار اللقاح جغرافياً وظهور المتحورات الفيروسية تمثل عائقاً أمام العودة المتوقعة إلى الحياة الطبيعية الكاملة، لذلك فنحن نحافظ على حذرنا على الرغم من تفاؤلنا. كما لا تزال ميزانيتنا العمومية قوية مع مستويات عالية من كفاية رأس المال ومستويات استثنائية من السيولة المتاحة».

استرداد

زادت السيولة المتاحة إلى 4.1 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار دولار بنهاية 2020. وجرى استرداد حوالي 456 مليون دولار من ديون القسيمة المرتفعة في مارس 2021 إلى جانب استرداد مبكر لمبلغ إضافي قيمته 1.25 مليار دولار في أغسطس الجاري.

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