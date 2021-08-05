تحول رقمي شامل لـ«أراضي عجمان»

المصدر: عجمان- وام

استكملت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المرحلة الثالثة والأخيرة من نظامها الإلكتروني، بإضافة 12 خدمة رقمية جديدة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، التي أطلقتها الدائرة في مرحلتين سابقتين لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وقال المهندس عمر المهيري المدير العام للدائرة إن الدائرة نجحت في أتمتة 100% من خدماتها في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتقليص زمن إنجاز المعاملات. من بين حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة: «طلب فض نزاع عقاري» و«إصدار شهادة قيد مطور عقاري» و«إصدار تقرير هندسي» و«التقييم العقاري» و«دفع المخالفات». وثمن الشراكة الاستراتيجية والفعالة مع دائرة عجمان الرقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز