94.9 مليوناً أرباح «سيراميك رأس الخيمة» للربع الثاني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة نتائجها المالية للربع الثاني 2021، حيث استمرت العمليات في جميع الأسواق الرئيسية في التحسن، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات 70.4 % في الربع الثاني 2021 لتصل إلى 700.8 مليون درهم مقارنة بالربع الثاني 2020. وتجاوزت الإيرادات للربع الثاني من عام 2021 مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع بنسبة %5 مقارنة بالربع الثاني 2019.

وبلغ صافي الربح المسجل للربع الثاني 94.9 مليون درهم بعد الأخذ بالاعتبار صافي عوائد بيع الأصول لمرة واحدة في الصين وشطب فائض التأجير من الفندق المؤجر. ويعد صافي الربح المسجل في الربع الثاني 2021 أعلى 29.3% عن مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثاني 2019.

وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 10 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام 2021 خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية والرقابية.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: النتائج المالية القوية تعكس النمو المستمر للأعمال بما يتجاوز مستويات الإيرادات والربحية في فترة ما قبل الجائحة. وبالنظر إلى ما تبقى من 2021، ستكون أولويتنا هي حماية حصتنا في السوق، ومواصلة تحسين الإنتاجية والكفاءة.

إيرادات

نمت إيرادات الربع الثاني 2021 بنسبة 114.2% في السعودية و142.6% بالهند، و214.0 % في بنغلاديش و75.5% في أوروبا و3.9% بالإمارات، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، عندما أثرت الجائحة على العمليات.

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