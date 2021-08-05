«تابي» شركة تكنولوجية تنطلق من دبي وتتوسع إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «تابي»، العاملة في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، ارتفاع إجمالي الاستثمارات في الشركة إلى أكثر من 130 مليون دولار (478 مليون درهم) في أقل من عامين. وكشفت الشركة عن إغلاق جولة استثمارية جديدة بقيمة 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ما يجعل تقييم الشركة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم).

وجاءت جولة التمويل بقيادة جلوبال فاوندرز كابيتال GFC وصندوق STV بمشاركة من «ديليفري هيرو» والمستثمرين الحاليين في «تابي»، وسيتم استخدام تمويل جولة (Series B) لشركة التقنية المالية تابي لتنويع منتجاتها المقدمة حالياً وتوسيع نطاق أعمالها في عدد من الأسواق الجديدة.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تابي» والذي أسس سابقا شركة «نمشي» قبل أن يبيعها بصفقة لامست 500 مليون درهم:

نحن في «تابي» فخورون بمواصلة بناء شركة محلية والعمل مع المستثمرين الذين يفهمون قيمتها. ويتم ربط «تابي» مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية والدفع لمشترياتهم على أقساط شهرية خالية من الفوائد.

ويحظى تطبيق «تابي» بإقبال واسع مع أكثر من 400 ألف متسوق نشط، و3000 عملية تحميل يومية، ما يجعله أحد تطبيقات التسوق الأعلى تصنيفاً في السعودية والإمارات.

وأطلقت الشركة أخيراً برنامج الولاء الخاص بها للاسترداد النقدي (تابي كاش باك) والذي يكافئ المستخدمين الذين يتسوقون باستخدام تطبيق «تابي» من استرداد نسبة من قيمة مشترياتهم واستخدامها لسداد أقساطهم المستحقة أو إيداعها في حساباتهم المصرفية الشخصية.

وهذا أول استثمار لشركة «ديليفري هيرو» في مجال التقنية المالية في الشرق الأوسط، والتي تمتلك وتدير عدداً من شركات توصيل المواد الغذائية والبقالة الإقليمية بما في ذلك طلبات و«إنستاشوب» و«هنغر ستيشن»، وهي واحدة من أكبر قواعد العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيدعم هذا التمويل «تابي» في خدمة الطلب المتزايد على منتجات الشراء الآن والدفع لاحقاً، مع تزايد الإقبال من المستخدمين على تابي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، السوق الأكبر لتابي.

وقال أحمد الشمري، شريك في صندوق STV: من المتوقع لسوق «الشراء الآن والدفع لاحقاً» أن ينمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى 30% تقريباً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ونقدّر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنمو بشكل أسرع مرتين على الأقل، مع تسارع التحول إلى المدفوعات اللاتلامسية، ونمو التجارة الإلكترونية، والقدرة على الوصول إلى الائتمان.

ويعد استثمارنا المضاعف علامة على إيماننا القوي بأن «تابي» هي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنها ستقوم بالاستمرار في قيادة «الشراء الآن، والدفع لاحقاً» في المنطقة عبر تمكين المستهلكين والتجار على حد سواء.

2000 شريك

تعمل «تابي» مع أكثر من 2000 شريك بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل أديداس، ايكيا، شي إن، ڤوغا كلوسيت ومجموعات البيع بالتجزئة الإقليمية مثل مجموعة شلهوب ومجموعة الفطيم، ومجموعة لاندمارك ومجموعة أباريل.

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