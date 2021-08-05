1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 835.89 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 228.41 مليون درهم، و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 607.49 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدّرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات، بقيمة 73 مليون درهم.

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