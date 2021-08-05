«ويز إير أبوظبي» توسّع شبكتها وتضيف وجهتين

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أمس، عن إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكتها، حيث تبدأ بتسيير رحلاتها إلى تيرانا عاصمة ألبانيا من 11 الجاري، وإلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اعتباراً من 3 أكتوبر، ليرتفع عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 31 وجهة.

ومن المقرر أن تسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلتين أسبوعياً للوجهتين، يومي السبت والثلاثاء إلى تيرانا، ويومي الأحد والأربعاء إلى سراييفو، وتبدأ التذاكر من 179 درهماً.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نحرص على مواصلة العمل لإضافة المزيد من الوجهات المتنوعة بثقافاتها وبيئاتها، وهذا ما نسعى إليه من خلال الوجهتين تيرانا وسراييفو الجديدتين اللتين قمنا بإضافتهما إلى شبكة خطوطنا الجوية، إذ تتمتعان بالطبيعة الساحرة المتربعة وسط الجبال الشاهقة، إلى جانب الحضارة والثقافة المتميزة لكل منهما».

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