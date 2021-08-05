«بلو ويل أكويزيشن 1» التابعة لـ«مبادلة» تعلن سعر طرح أوّلي في «ناسداك نيويورك»

المصدر: نيويورك/‏أبوظبي - البيان

أعلنت «بلو ويل أكويزيشن 1» أمس عن تحديد سعر الطرح الأولى للاكتتاب العام لـ20 مليون وحدة بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة وذلك بتاريخ 3 أغسطس 2021 ليتم إدراج الوحدات في بورصة «ناسداك» بالولايات المتحدة حيث تم تداوله تحت الرمز «BWCAU» اعتباراً من أمس.

وتحظى «بلو ويل أكويزيشن 1» برعاية «مبادلة للاستثمارات المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» التي تدير أصولاً استثمارية تتجاوز قيمتها 894 مليار درهم (243 مليار دولار ).

وتم تأسيس «بلو ويل» بغرض القيام بأنشطة متنوعة تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم وغيرها من العمليات مع شركات في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا. ويتولى قيادة الشركة كل من ماكسيم فرانزيتي، رئيس قسم الأسهم العامة والاستحواذ لأغراض خاصة في مبادلة للاستثمارات المالية، وأديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية، ورَس بيلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ريننق شامبس»، أكبر شركة في العالم في تأهيل الطلاب الرياضيين والمعتمدة من الهيئة الوطنية للرياضة الجامعية وهو أيضاً من كبار مستشاري مبادلة.

وتتألف كل وحدة معروضة للبيع من سهم عادي من الفئة أ وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة أ مقابل 10 دولارات للوحدة الواحدة. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت MIC Capital Partners (Public) Parallel Cayman, LP، التابعة لمبادلة للاستثمارات المالية، على الدخول في اتفاقية شراء آجل تمنحها الحق في شراء وحدات شراء آجل حتى قيمة 50 مليون دولار، تتألف كل وحدة من سهم عادي من الفئة أ أو سهم شراء آجل، وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة أ، أو ضمان شراء آجل، بقيمة 10 دولارات للوحدة، وذلك في طرح خاص يتم إغلاقه بالتزامن تقريباً مع إغلاق الطرح الأولي. كذلك التزمت MIC Capital Partners (Public) Parallel Cayman, LP بشراء مليوني وحدة من إجمالي الأسهم العامة التي تم شراؤها في الاكتتاب وعددها 20 مليون سهم بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة.

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