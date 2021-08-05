«الفجيرة الوطني» يقدم 50 مليوناً تمويلاً لـ«رويال هيلث»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس عقد شراكة مع مجموعة رويال هيلث، وهي مجموعة رعاية صحية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون درهم للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وتقدم شبكة مجموعة رويال هيلث خدمات رعاية صحية متنوعة بما في ذلك العيادات المتخصصة والصيدليات وجراحات اليوم الواحد والرعاية المنزلية وخدمات إعادة التأهيل. وتم استخدام التمويل لإدارة عمليات اثنتين من مستشفيات طوارئ كوفيد 19 ودعم الفرق المتنقلة لإجراء فحوصات PCR المنتظمة في مواقع مختلفة في الإمارات.

وكذلك دعم حملة التطعيم الوطنية. وساهمت هذه الجهود في تعزيز القدرات الوطنية والحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: البنك شريك مالي مفضل لدى الشركات في الإمارات، ونحن على ثقة بأنه لدينا دور في دعم مختلف الشركاء والمساهمة في التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ونؤكد مجدداً من خلال توفير تمويل بقيمة 50 مليون درهم على أهمية التعاون بين البنوك والشركات لحماية مجتمعنا واقتصادنا من الأزمات المستقبلية.

وقال الدكتور محمد الصيعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال هيلث إنها «مجموعة رعاية صحية وطنية يقودها أطباء إماراتيون، ولها مساهمتها الفعالة جداً في دعم جهود حكومة الإمارات في مكافحة وباء كوفيد 19.

وأصبحت المجموعة من أبرز المساهمين في مكافحة الوباء خلال 2020 و2021 من خلال توفير أكثر من مليون جرعة تطعيم ومستشفيين لمرضى كوفيد 19 بتكليف من دائرة الصحة. وتشكل شراكتنا مع بنك الفجيرة الوطني دعامة رئيسية في ضمان الاستقرار المالي لعمليات المجموعة الطبية».

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