إنجازات نوعية لـ«صندوق خليفة» رغم الجائحة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تمكن صندوق خليفة لتطوير المشاريع من اجتياز 2020 بتحقيق العديد من الإنجازات في مجال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة لتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل الإنجاز الأكبر للصندوق في قدرته الفائقة على تطوير أدوات فعالة للتكيف مع الظروف الطارئة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» وتوظيفها للحد من آثار الجائحة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وكشف التقرير السنوي للصندوق للعام 2020 عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي حققها خلال العام الماضي منها تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها نصف مليار درهم للمشاريع التابعة للصندوق والمنضوية تحت برنامج العضوية. كما تم إجراء 130 دورة تدريبية استفاد منها 8643 رائد أعمال فيما استقبل نحو 2263 طلباً تمويلياً جديداً.

ورغم الظروف الاستثنائية التي عصفت بدول العالم تمكن صندوق خليفة من تقديم التمويل اللازم لعشرة مشاريع جديدة بقيمة تمويلية بلغت نحو 8 ملايين درهم، كما وصل إجمالي عدد القروض المفعلة إلى 1164 قرضاً.

فرص عمل

وزاد أعضاء الصندوق إلى 435 عضواً جديداً، مما يعني أن أكثر من 2000 مشروع استفاد من برنامج العضوية منذ تأسيسه، كما ساهمت مشاريع الصندوق في خلق 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منذ تأسيسه ولغاية 2020.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: استطاع الصندوق أن يوفر العديد من خيارات الدعم لرواد الأعمال من الناحية المالية والتشغيلية، رغم كل التحديات، كان من أبرزها تأجيل القروض في الفترات الأكثر تحدياً خلال جائحة «كوفيد 19».

وأوضحت أن الصندوق وافق على إعادة جدولة قروض 99 مشروعاً بقيمة إجمالية 66.77 مليون درهم من خلال زيادة فترتي السماح والسداد وخفض قيم الأقساط المستحقة، كما أعاد جدولة المخصصات الخاصة ببنود صرف القرض لنحو 38 مشروعاً.

ولفتت إلى أن صندوق خليفة حث أعضاءه والمشاريع المنضوية تحت مظلته على ضرورة التحول الرقمي كإجراء مهم للتكيف مع الظروف الطارئة للجائحة وإيجاد قنوات تسويقية وترويجية جديدة لمنتجاتهم وذلك من خلال إبرام شراكات مع أهم المنصات التسويقية المحلية والعالمية وإتاحة الفرصة لتلك المشاريع للاستفادة منها.

تمكين إلكتروني

وقالت: حقق الصندوق ذلك من خلال ترسيخ استراتيجية قائمة على أساس رقمي، وشملت إطلاق برنامج «التمكين الإلكتروني» بالشراكة مع منصة أمازون ونون وأكشاك.

وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بالشراكة مع فيسبوك لتوفير برنامج «شي مينس بزنس»، برنامج تعليمي لريادة الأعمال قام بتعليم أكثر من 1300 امرأة، والكشف عن المرحلة الأولى من برنامج التقييم الرقمي، والذي من شأنه توفير نظرة شاملة عن الخدمات اللوجستية والعمليات والأداء العام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت الناصري عن أن جهود الصندوق ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني إذ بلغ متوسط الإيرادات السنوية لكل مشروع 3.3 ملايين درهم، فيما تجاوز متوسط ربح كل مشروع 235 ألف درهم وذلك حسب آخر بيانات مالية تم جمعها من المشاريع الممولة.

أما فيما يتعلق بجهود الصندوق الإقليمية والعالمية، فقد وسع الصندوق حضوره الدولي فبلغ إجمالي القروض والمنح الدولية التي يديرها صندوق خليفة منذ بدء برنامج الشؤون الدولية ما يصل إلى 3.4 مليارات درهم، عبر ما يقارب 400 ألف مشروع ساهمت في توفير أكثر من 680 ألف فرصة عمل في البلدان المشمولة.

تأجيل أقساط

قام الصندوق بتأجيل 722 قسطاً مستحقاً على 254 مشروعاً بحد أعلى ثلاثة أقساط متتالية، بقيمة إجمالية بلغت 11.4 مليون درهم، فيما منح المشروعات الأكثر تضرراً تأجيلات راوحت بين ستة إلى 12 شهراً.

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