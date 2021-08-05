4526 متوسط عدد المنازل المباعة في دبي شهرياً

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

أظهر تحليل لـ«البيان» في بيانات رسمية بلوغ متوسط سعر العقار في دبي قرابة 2.2 مليون درهم (مقارنة مع 2 مليون درهم في 2020) بناء على تسجيل سوق المساكن في مختلف مناطق الإمارة مبلغاً إجمالياً تجاوز 72 مليار درهم قيمة 31,687 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمتوسط 4526 منازلاً مباعاً شهرياً.

ويظهر نمو متوسط إجمالي سعر بيع العقار في دبي واضحاً خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية، إذ بلغ متوسط السعر في 2020 قرابة مليوني درهم ونحو 1.6 مليون درهم في 2019 و1.1 مليون درهم في 2018.

وبلغ متوسط قيمة صفقات بيع العقارات شهرياً بدبي أكثر من 10 مليارات درهم، طبقاً لتحليل «البيان» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك، مقارنة بما سجله المتوسط خلال الفترة ذاتها من عام 2016، حيث سجلت قرابة 8 مليارات درهم، بفارق ملياري درهم عن العام الجاري.

ويعكس نمو متوسط سعر العقار في المدينة تزايد حجم صفقات البيع في سوق المساكن، حيث سجل متوسط بيع شهري يصل إلى 4526 منزلاً و150 منزلاً على أساس يومي مقارنة مع متوسط بيع شهري وصل إلى 2546 منزلاً ومتوسط بيع يومي وصل 84 منزلاً في 2020 و678 مسكناً بيعت شهرياً خلال 2019.

ويقول الخبير العقاري هشام الفار إن الاستثمار في العقار يعد من أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقاً للأرباح، ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعاً بين الناس، فلا يقتصر النشاط على تجارة المحترفين فحسب، بل إن شريحة كبيرة من المجتمع تستطيع توليد دخول جيدة عن طريق الاستثمار العقاري، وهم إما متفرغون للعمل العقاري أو أنهم يستعينون به لتوليد دخل إضافي إلى دخولهم الأصلية.

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