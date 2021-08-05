تمويل جديد يرفع قيمة «تابي» إلى 1.1 مليار درهم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «تابي»، شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في تقديم خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، ومقرها دبي وتعمل في الإمارات والسعودية، عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار (184 مليون درهم) ما يجعل تقييم الشركة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، وسيتم استخدام الاستثمار لتوسيع محفظة منتجات تابي وإطلاقها في أسواق جديدة في دول الخليج

فيما تعد "تابي" ثاني شركة لرائد أعمال عربي يطلقها من دبي وتتوسع عالمياً.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتابي والرئيس التنفيذي السابق لشركة «نمشي» إن هذا الاستثمار سيمكن الشركة من تقديم تجربة تسوق مجزية وملائمة لاحتياجات المستهلكين وتجار التجزئة في المنطقة.

ويأتي هذا بعد شهر واحد من قيام تابي بجمع 50 مليون دولار من تمويل الإقراض، ما رفع إجمالي الاستثمارات في تابي إلى أكثر من 130 مليون دولار (478 مليون درهم) في أقل من عامين.وتأتي جولة التمويل هذه بقيادة جلوبال فاوندرز وصندوق STV بمشاركة من دليفري هيرو والمستثمرين الحاليين في تابي.

وسيتم استخدام التمويل جولة لشركة التقنية المالية تابي لتنويع منتجاتها المقدمة حالياً وتوسيع نطاق أعمالها في عدد من الأسواق الجديدة.ويتم ربط "تابي" مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية والدفع لمشترياتهم على أقساط شهرية خالية من الفوائد. ويحظى تطبيق "تابي" يحظى بإقبال واسع مع أكثر من 400 ألف متسوق نشط و 3000 عملية تحميل يومية ما يجعله أحد تطبيقات التسوق الأعلى تصنيفاً في الإمارات والسعودية.

وتعمل "تابي" مع أكثر من 2000 شريك بما في ذلك علامات تجارية عالمية ومجموعات البيع بالتجزئة الإقليمية.

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