«سوق أبوظبي» يستأنف تداولاته اليوم بعد عطل فني

المصدر: (أبوظبي – البيان)

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إيقاف جلسة التداول أمس، اعتباراً من الساعة الواحدة وعشر دقائق بسبب خلل فني أصاب نظام التداول.

وأوضح السوق في رسالة إلى الوسطاء والمستثمرين أن وقف التداول جاء حرصاً على العدالة والمساواة بعد العطل الفني، موضحاً أن فريق العمل المتخصص بدأ في معالجة الخلل في أسرع وقت ممكن، معلناً عودة النشاط بشكل طبيعي اعتباراً من جلسة اليوم الخميس ومؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

وهبط سوق أبوظبي 0.38% ليغلق عند 7405 نقاط قبل إعلان إيقاف التداول. وظهر على الصفحة الرئيسية للسوق تصدر بنك «أبوظبي الأول» للنشاط مستقطباً نحو 296 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 274 مليون درهم.

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