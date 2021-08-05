دبي تنظم معرض الطيران ومؤتمر الغرف العالمي في نوفمبر

دبي - البيان

استعادت دبي مسار التعافي الطبيعي لصناعة الحوافز والمعارض والفعاليات متجاوزة تداعيات جائحة «كورونا» حيث ستنظم حدثيين عالمين في نوفمبر بمشاركة أكثر من 100 دولة في كل حدث. وسيعود معرض دبي للطيران بقوة ومن المُنتظر أن يحقق نجاحاً استثنائياً في دورته الــ 17، التي ستنعقد من 14 إلى 18 من نوفمبر. ونشر موقع «سيمبل فلاينغ» الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون الطيران، أمس أن النجاح الاستثنائي المُنتظر للدورة يُعزَى إلى كونها أول معرض عالمي كبير للطيران ينعقد منذ أن تضررت حركة الطيران العالمية مطلع العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19»، ما أدى إلى إلغاء دورة العام الماضي من معرض فارنبورو للطيران في لندن، ودورة العام الجاري من معرض باريس للطيران. وعليه، فإن الدورة المُقبلة من معرض دبي للطيران تكتسب أهمية شديدة. وعلى هامش انعقاد «إكسبو 2020 دبي» تستضيف دبي المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة وغرفة دبي 23 - 25 نوفمبر، تحت شعار «اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة» بمشاركة 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 دولة.

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